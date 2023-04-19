Уроженец Вожегодского округа погиб в ходе СВО

Уроженец Вожегодского округа Вологодской области Александр Алексеевич Смирнов погиб в ходе специальной военной операции. Сегодня, 19 апреля, земляки проводили его в последний путь.

– От имени жителей Вожегодского округа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким, друзьям нашего земляка. Скорбим вместе с вами. Вечная память Александру, – написал на своей странице в социальной сети глава Вожегодского района Сергей Семенников.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

