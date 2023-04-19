Картины художника Генриха Асафова появились окнах деревянного дома в Вологде

19.04.2023 [Культура]

Картины художника Генриха Асафова появились окнах деревянного дома по адресу: Вологда, Чернышевского, 54. Помимо этого, мини-выставка работ учеников художественной школы имени Корбакова украсила перекресток Зосимовская-Предтеченская.

Это проект НКО «Наследие Вологодчины», которое занимается благотворительными проектами по улучшению внешнего облика Вологды.

– Мини-выставка под открытым небом стартовала в Дни культурного наследия в Вологде. Для экспозиции выбраны две точки на карте города. Там обязательно стоит побывать! – говорится в сообщении.

Первая – это угол Зосимовской и Предтеченской. Там любой прохожий может увидеть картины, нарисованные учащимися художественный школы имени Корбакова. Кстати, картины эти помещены в точные копии наличников с вологодских домов.

Вторая точка – дом на Чернышевского, 54. В окошках этого старинного дома вы увидите яркие картины известного вологодского художника Эдуарда Асафова.

Сообщается, что в планах НКО «Наследие Вологодчины» продолжить знакомство прохожих и с другими художниками Вологодчины.

– Экспозиция разместилась в окнах дома на Чернышевского, 54, ожидающего проведения своей реставрации, после которой дом станет частью в Музейного комплекса «Заречный кварталъ 1840»
Экспозиция репродукций картин Генриха Асафова в окнах дома на Чернышевского, 54 – это пилотный запуск проекта «Художники Вологды в пространстве города» от АНО «Наследие Вологодчины». Проект предусматривает размещение репродукций картин вологодских художников в заколоченных окнах неиспользуемых ветшающих домов – памятников культурного наследия, ожидающих в длинной очереди на реставрацию,  – сообщают организаторы.

Инициаторы проекта также говорят, что хотели бы привлечь внимание всех собственников индивидуальных домов и показать, что заколоченные окна и ограждающие глухие заборы могут стать культурообразующим пространством и уже сейчас дарить вологжанам радость.

Напомним, деревянный дом Чернышевского, 54 сейчас принадлежит вологодскому предпринимателю и меценату Виктору Чучину, который недавно отреставрировал дом-памятник на Чернышевского, 56 и открыл там выставку старинных стеклянных бутылок. 

Кстати, сегодня, 19 апреля, вологодскому художнику Генриху Асафову исполнилось бы 83 года. Поэтому необычная выставка его работ оказалась приурочена к дню его рождения.

Точную дату постройки дома на Чернышевского, 54 пока установить не удалось. Но известно, что к 1880 году Вологодскому благотворительному обществу разрешили построить деревянный двухэтажный флигель для ремесленного училища по Большой Архангельской улице (так тогда называлась улица Чернышевского – ред.).

В 1902 году здесь была столярная мастерская. В 1914 году – ремесленный приют имени купца Пермякова. Далее в списках национализированных домов 1919 года это здание почему-то не числится. 

В 2021 году здание ремесленного училища имени купца Д. С. Пермякова было признано выявленным объектом культурного наследия.

– Дмитрий Сергеевич Пермяков занимает особое место в ряду вологодских купцов, помогавшим становлению народного образования. Ему принадлежит идея создания школы ремесленных учеников. В своем завещании (1894) Д. С. Пермяков отказывает 100 тысяч рублей в собственность Вологодского ремесленного приюта и состоящего при нем убежища для детей с тем, чтобы на проценты с этой суммы было «расширено дело обучения ремеслам поступающих в убежище, а затем в приют детей, обучение должно касаться производства ремесленным способом разных сельскохозяйственных инструментов и орудий из чугуна, железа и дерева, полевых, маслобойных, сыроваренных и др.

Открытие школы ремесленных учеников им. Д. С. Пермякова состоялось 21 ноября 1910 года. Спустя три года все 4 отделения (слесарно-кузнечное, столярное, столярно-токарное и литейное) распахнули свои двери, – рассказывают активисты сообщества «Наша Вологда».

Тэги: выставка, художники, Чернышевского 54

ТОП НЕДЕЛИ

На улице Панкартова в Вологде новая схема движения
В Вологодской области зарплаты оказались на 23% меньше, чем в среднем по стране
В Вологде из окна общежития выпала женщина
За 50 лет количество сельских жителей в Вологодской области сократилось в два раза
В Великом Устюге 70-летний пенсионер подозревается в убийстве внука
В гости к Богу по флаеру: что скрывается за бесплатными концертами на Путейской в Вологде
В ходе СВО погиб житель Бабаевского округа
МФЦ Сокольского округа решил закупить себе Haval F7x или эквивалент
Суд прекратил дело начальника департамента культуры Владимира Осиповского
Вологжанка вошла в шестерку сильнейших на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам

Похожие новости

Лекция о мастерах западноевропейской гравюры 16-19 веков пройдет в Вологде 22 апреля

Речь пойдет о таких мастерах как Густав Доре, Джованни-Баттиста Пиранези, Франческо Бартолоцци и других

408
0

Выставка современной японской графики открывается в Вологде

Здесь можно увидеть более 40 графических произведений 14 известных мастеров японской графики, работающих в техниках офорта, меццотинто, шинколле, ксилографии и литографии

416
0

Ватные елочные игрушки 30-50-х годов представлены на выставке в Великом Устюге

Все эти работы созданы по эскизам известного автора игрушек – Татьяны Гидиримской

842
0

Выставка авторских кукол Ларисы Андреевой открывается в Вологде

Помимо интерьерных кукол здесь представлены работы в стиле кукольной миниатюры

999
0

Выставка пасхальных яиц из частной коллекции открылась в Вологде

В экспозиции представлены яйца разных размеров, созданные из различных материалов: из дерева, стекла, серебра, шерсти, фарфора, янтаря и многих других

1091
0

Мультимедийная выставка художника Николая Мишусты проходит в Вологде

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация

826
0

Прогулка-экскурсия, посвященная 30-летию Мемориальной мастерской художника Пантелеева пройдет в Вологде 8 апреля

Маршрут начнется от Шаламовского дома и завершится на выставке в Мемориальной мастерской

808
0

Выставка старинных стеклянных бутылок открылась в Вологде

Экспозиция разместилась в отреставрированном доме-памятнике на Чернышевского, 56

1033
0

Выставка многослойной живописи Елены Белозоровой проходит в Вологде

Работы выполнены в смешанной технике – подмалевок акварелью и водонерастворимой тушью, затем мягкая пастель

940
0

Выставка современного искусства открылась в областной библиотеке в Вологде

Около ста полотен: классические холст-масло в резном багете, темпера, акрил, аэрозоли по холсту и картону, и необычные предметы

882
0

Выставка пейзажей и натюрмортов художника Евгения Соколова проходит в Вологде

В большинстве произведений передано его восхищение родной природой, олицетворением красоты которой стала для него ферапонтовская земля

772
0

Персональная выставка графики художницы из Санкт-Петербурга Екатерины Носовец открывается в Вологде

Здесь представлены графические иллюстрации к классическим литературным произведениям и экслибрисы

1289
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Грязовецком районе сгорело 14 домов
Уроженец Вожегодского округа погиб в ходе СВО
Картины художника Генриха Асафова появились окнах деревянного дома в Вологде
Елену Воеводину, распылившую дихлофос в здании ЗСО, приговорили к трем годам лишения свободы условно
Мэрия Череповца устала бороться с расклейщиками рекламы и решила подключить жителей к этой борьбе за деньги
Суд прекратил дело начальника департамента культуры Владимира Осиповского
«Найден! В сознании»: волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали о ходе поисков пенсионера в лесу под Вологдой
 
19.04.2023 [Общество]

Нездоровая эпопея: в Тоншалово уже более 10 лет власти тратят деньги на создание ФОКа, но он так и не работает

831
0
19.04.2023 [БлогоVO]

Какая рыба водилась в Белом озере и других озерах района почти 100 лет назад, в 1925-1926 годах?

219
0
19.04.2023 [Обзор Прессы]

«Естественное движение населения». Как Вологодская область прожила начало 2023 года

300
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика