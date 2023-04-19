Картины художника Генриха Асафова появились окнах деревянного дома в Вологде

Картины художника Генриха Асафова появились окнах деревянного дома по адресу: Вологда, Чернышевского, 54. Помимо этого, мини-выставка работ учеников художественной школы имени Корбакова украсила перекресток Зосимовская-Предтеченская.
Это проект НКО «Наследие Вологодчины», которое занимается благотворительными проектами по улучшению внешнего облика Вологды.
– Мини-выставка под открытым небом стартовала в Дни культурного наследия в Вологде. Для экспозиции выбраны две точки на карте города. Там обязательно стоит побывать! – говорится в сообщении.
Первая – это угол Зосимовской и Предтеченской. Там любой прохожий может увидеть картины, нарисованные учащимися художественный школы имени Корбакова. Кстати, картины эти помещены в точные копии наличников с вологодских домов.
Вторая точка – дом на Чернышевского, 54. В окошках этого старинного дома вы увидите яркие картины известного вологодского художника Эдуарда Асафова.
Сообщается, что в планах НКО «Наследие Вологодчины» продолжить знакомство прохожих и с другими художниками Вологодчины.
– Экспозиция разместилась в окнах дома на Чернышевского, 54, ожидающего проведения своей реставрации, после которой дом станет частью в Музейного комплекса «Заречный кварталъ 1840»
Экспозиция репродукций картин Генриха Асафова в окнах дома на Чернышевского, 54 – это пилотный запуск проекта «Художники Вологды в пространстве города» от АНО «Наследие Вологодчины». Проект предусматривает размещение репродукций картин вологодских художников в заколоченных окнах неиспользуемых ветшающих домов – памятников культурного наследия, ожидающих в длинной очереди на реставрацию, – сообщают организаторы.
Инициаторы проекта также говорят, что хотели бы привлечь внимание всех собственников индивидуальных домов и показать, что заколоченные окна и ограждающие глухие заборы могут стать культурообразующим пространством и уже сейчас дарить вологжанам радость.
Напомним, деревянный дом Чернышевского, 54 сейчас принадлежит вологодскому предпринимателю и меценату Виктору Чучину, который недавно отреставрировал дом-памятник на Чернышевского, 56 и открыл там выставку старинных стеклянных бутылок.
Кстати, сегодня, 19 апреля, вологодскому художнику Генриху Асафову исполнилось бы 83 года. Поэтому необычная выставка его работ оказалась приурочена к дню его рождения.
Точную дату постройки дома на Чернышевского, 54 пока установить не удалось. Но известно, что к 1880 году Вологодскому благотворительному обществу разрешили построить деревянный двухэтажный флигель для ремесленного училища по Большой Архангельской улице (так тогда называлась улица Чернышевского – ред.).
В 1902 году здесь была столярная мастерская. В 1914 году – ремесленный приют имени купца Пермякова. Далее в списках национализированных домов 1919 года это здание почему-то не числится.
В 2021 году здание ремесленного училища имени купца Д. С. Пермякова было признано выявленным объектом культурного наследия.
– Дмитрий Сергеевич Пермяков занимает особое место в ряду вологодских купцов, помогавшим становлению народного образования. Ему принадлежит идея создания школы ремесленных учеников. В своем завещании (1894) Д. С. Пермяков отказывает 100 тысяч рублей в собственность Вологодского ремесленного приюта и состоящего при нем убежища для детей с тем, чтобы на проценты с этой суммы было «расширено дело обучения ремеслам поступающих в убежище, а затем в приют детей, обучение должно касаться производства ремесленным способом разных сельскохозяйственных инструментов и орудий из чугуна, железа и дерева, полевых, маслобойных, сыроваренных и др.
Открытие школы ремесленных учеников им. Д. С. Пермякова состоялось 21 ноября 1910 года. Спустя три года все 4 отделения (слесарно-кузнечное, столярное, столярно-токарное и литейное) распахнули свои двери, – рассказывают активисты сообщества «Наша Вологда».