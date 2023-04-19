Картины художника Генриха Асафова появились окнах деревянного дома в Вологде

Картины художника Генриха Асафова появились окнах деревянного дома по адресу: Вологда, Чернышевского, 54. Помимо этого, мини-выставка работ учеников художественной школы имени Корбакова украсила перекресток Зосимовская-Предтеченская.

Это проект НКО «Наследие Вологодчины», которое занимается благотворительными проектами по улучшению внешнего облика Вологды.

– Мини-выставка под открытым небом стартовала в Дни культурного наследия в Вологде. Для экспозиции выбраны две точки на карте города. Там обязательно стоит побывать! – говорится в сообщении. Первая – это угол Зосимовской и Предтеченской. Там любой прохожий может увидеть картины, нарисованные учащимися художественный школы имени Корбакова. Кстати, картины эти помещены в точные копии наличников с вологодских домов. Вторая точка – дом на Чернышевского, 54. В окошках этого старинного дома вы увидите яркие картины известного вологодского художника Эдуарда Асафова.

Сообщается, что в планах НКО «Наследие Вологодчины» продолжить знакомство прохожих и с другими художниками Вологодчины.

– Экспозиция разместилась в окнах дома на Чернышевского, 54, ожидающего проведения своей реставрации, после которой дом станет частью в Музейного комплекса «Заречный кварталъ 1840»

Экспозиция репродукций картин Генриха Асафова в окнах дома на Чернышевского, 54 – это пилотный запуск проекта «Художники Вологды в пространстве города» от АНО «Наследие Вологодчины». Проект предусматривает размещение репродукций картин вологодских художников в заколоченных окнах неиспользуемых ветшающих домов – памятников культурного наследия, ожидающих в длинной очереди на реставрацию, – сообщают организаторы.

Инициаторы проекта также говорят, что хотели бы привлечь внимание всех собственников индивидуальных домов и показать, что заколоченные окна и ограждающие глухие заборы могут стать культурообразующим пространством и уже сейчас дарить вологжанам радость.

Напомним, деревянный дом Чернышевского, 54 сейчас принадлежит вологодскому предпринимателю и меценату Виктору Чучину, который недавно отреставрировал дом-памятник на Чернышевского, 56 и открыл там выставку старинных стеклянных бутылок.

Кстати, сегодня, 19 апреля, вологодскому художнику Генриху Асафову исполнилось бы 83 года. Поэтому необычная выставка его работ оказалась приурочена к дню его рождения.

Точную дату постройки дома на Чернышевского, 54 пока установить не удалось. Но известно, что к 1880 году Вологодскому благотворительному обществу разрешили построить деревянный двухэтажный флигель для ремесленного училища по Большой Архангельской улице (так тогда называлась улица Чернышевского – ред.).

В 1902 году здесь была столярная мастерская. В 1914 году – ремесленный приют имени купца Пермякова. Далее в списках национализированных домов 1919 года это здание почему-то не числится.

В 2021 году здание ремесленного училища имени купца Д. С. Пермякова было признано выявленным объектом культурного наследия.