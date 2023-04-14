Суд поддержал позицию Вологодского УФАС о ненадлежащей рекламе суши и роллов «Ёбидоёби»

14.04.2023 [Общество]

Суд поддержал позицию Вологодского УФАС о ненадлежащей рекламе суши и роллов «Ёбидоёби»

Наружная реклама сети доставки суши и роллов содержала легко считываемое производное от бранного слова на букву Ё.

«Арбитражный суд Вологодской области признал законность и обоснованность решения УФАС о признании рекламы ненадлежащей. Ранее рекламодатель** исполнил предписание Вологодского УФАС, убрав скандальную рекламу*** с городских улиц Вологды. В то же время компания-владелец ресторанов суши ООО „Ёбидоёби“ не согласилась с решением ведомства и обжаловала его в судебном порядке. Суд первой инстанции поддержал позицию антимонопольного ведомства», — сообщают в УФАС по Вологодской области. 

Ранее NewsVo писал, что УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе* в отношении фирмы «Ёбидоёби»

Реклама сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» была размещена в городе Вологде по улице Мальцева, дом 33. С заявлением об использовании ненормативной лексики в рекламе в УФАС обратились несколько вологжан. Как пояснили в УФАС в соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» установлено, что в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений.

В переводе с японского языка «Ёбидоёби» на русский звучит довольно безобидно: «День недели — суббота».

*Ненадлежащая реклама — реклама, не соответствующая требованиям рекламного законодательства РФ.

** Рекламодателем являлся индивидуальный предприниматель, работающий в Вологодской области по франшизе

*** Согласно ч.6 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина.

Тэги: реклама, незаконная реклама

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