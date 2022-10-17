УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе* в отношении фирмы «Ёбидоёби»



Реклама сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» размещена в городе Вологде по улице Мальцева, дом 33. С заявлением об использовании ненормативной лексики в рекламе в УФАС обратились несколько вологжан. Как пояснили в УФАС в соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» установлено, что в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений.

В переводе с японского языка «Ёбидоёби» на русский звучит довольно безобидно: «День недели — суббота».