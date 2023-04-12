В цвет охры начали красить Дом Засецких в Вологде

В цвет охры начали красить самый старый деревянный дом в Вологде – объект культурного наследия федерального значения – Дом Засецких, который находится по адресу: Вологда, Ленинградская, 12.

Напомним, работы на объекте ведет компания «Вологодские реставраторы» под руководством Владимира Новоселова. Реставрация ведется на средства предпринимателя Германа Якимова, который в 2019 году взял это здание в аренду на 49 лет. Планируется восстановить не только сам дом, но и весь усадебный комплекс, который включает в себя: дом, флигель, зимники и каретник. Перед началом работ на территории усадьбы проводились археологические раскопки.

Ранее NewsVo рассказывал, что в 2020 году реставраторы выяснили, каким был первоначальный цвет этого здания. Самый первый слой краски на бревных – охра.

Как рассказала NewsVo координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Елена Смиренникова, раньше деревянные дома в нашем городе редко красили в яркие цвета. Чаще всего выбирали серо-коричневые оттенки – охра, сепия и терракота.

– Дом Извощиковых со своим ярко-изумрудным цветом – это исключение, - говорит Елена. – Реставраторы сохранили фрагмент обшивки, где видно, как они снимали слои краски, чтобы дойти до первоначального. Там видно все семь слоев. Решили взять изначальный. Иногда дома в Вологде не красили, а покрывали олифой в два слоя. Какое-то время такой дом сохранял цвет дерева, но с годами чернел. А если красили, то это были цвета охры, сепии и терракоты. Никаких этих красных или голубых. В советское время, у меня такое чувство, что красили тем, что было под рукой, чуть ли не половой коричневой краской, каким, например, раньше был дом на Благовещенской, 22. Таким же цветом был выкрашен Дом с лилиями на Чернышевского, 17. Это потом он оказался «плюс-минус-бежевый». Когда домом начинают заниматься реставраторы, они стараются «вытащить» первоначальные цвета или подобрать цвет по аналогам. Поэтому, например, дом Соковикова на Советском, 20, после реставрации стал цвета сепии.

Вологжане привыкли видеть дом Засецких зеленым. А все старые фотографии этого дома – черно-белые.

– Есть известная старая фотография, сделанная еще до перестройки дома, в 1908 году к нему пристроили мезонин, – говорит Елена. – Сейчас реставраторы воспользовались компьютерной программой, которая по оттенку на черно-белом фото может определить цвет. Я не знаю, можно ли сейчас найти этот цвет на здании, потому что оно ремонтировалось и реставрировалось. Возможно, доски обшивки были заменены во время прошлой реставрации.

До этого дня последний раз Дом Засецких перекрашивали летом 2018 года. Тогда покраской занимались волонтеры, а материалы для работ предоставляла администрация Вологды.

Напомним, Дом Засецких был построен в конце 18-го века. Это старейшее сохранившееся деревянное здание в Вологде. В особняке с мезонином и портиком жил Алексей Засецкий – вологодский краевед, написавший первую книгу о городе.