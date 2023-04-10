Около полутора тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора планируют установить во дворах Череповца

1424 контейнера для раздельного сбора планируют установить во дворах Череповца к 2025 году.

– Именно такое количество емкостей выделено нашему городу в рамках национального проекта «Экология», – говорит мэр города Вадим Германов.

Напомним, в прошлом году по заявкам управляющих компаний и ТСЖ на 148 спецплощадках в череповецких дворах уже установили 163 контейнера синего цвета с наклейкой, которая помогает разобраться, что туда можно выбрасывать.

– Главное: контейнеры устанавливаются во дворах бесплатно. Нужно, чтобы желание жителей совпало с желанием управляющей компании. С начала этого года поступило пока 62 заявки, – говорит Вадим Германов.

Ранее NewsVo рассказывал, что череповчане оказались не готовы разделять мусор по разным контейнерам.

Так, например, в Зашекснинском и Заягорбском микрорайонах Череповца в начале апреля прошлого года установили раздельные контейнеры для сбора мусора: зеленые – для пищевых отходов и синие – для перерабатываемого вторсырья: бумаги, картона, пластика, стекла и металла.

В результате сообщалось, что отходы в синих контейнерах ничем не отличаются от содержимого в зеленых баках. Однако мэр Череповца говорит, что ситуация постепенно улучшается.

– Если вы думаете, что никто не сортирует отходы, то вам только кажется. Год назад в синие контейнеры череповчане выбрасывали 8% вторсырья, пригодного к переработке. Сейчас эта цифра увеличилась до 18%, – говорит Вадим Германов.

Такая же ситуация происходит и в Вологде. Начиная с апреля прошлого года у социальных учреждений областной столицы и во дворах начали устанавливать контейнеры для дуального сбора мусора.

Специалисты отмечают, что в контейнерах из жилых кварталов содержание вторсырья не превышает 10%, а большую часть составляет смешанный мусор.