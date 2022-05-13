Жители Череповца оказались не готовы разделять мусор по разным контейнерам. Об этом сообщает сайт Gorodvo.ru со ссылкой на слова Николая Сальникова, руководителя проекта «Школа грамотного потребителя» в Череповце.

Напомним, пилотный проект по раздельному сбору бытовых отходов проходит в Вологодской области в нескольких городах и районах, где есть сортировочные станции: в Череповце, в Вологде, а также в Череповецком, Шекснинском, Грязовецком и Междуреченском районах.

На деле не все жители вышеперечисленных районов оказались готовы сортировать мусор по разным контейнерам.

Так, например, в Зашекснинском и Заягорбском микрорайонах Череповца 1 апреля были установлены раздельные контейнеры для сбора мусора: зеленые – для пищевых отходов и синие – для перерабатываемого вторсырья: бумаги, картона, пластика, стекла и металла.

– Как и предполагалось, пока отходы в синих контейнерах ничем не отличаются от содержимого в зеленых баках, – комментирует Николай Сальников. — Но мы ждем и надеемся, что со временем череповчане привыкнут, и в синие контейнеры все-таки будут складывать пластик, бумагу, картон, алюминий и мелкогабаритную бытовую технику.

По мнению Сальникова, на выработку новых привычек нужно время и дополнительная разъяснительная работа.

– Пожалуй, самая большая сегодня проблема – это информирование, – считает Николай Сальников. – С технической стороны город проект обеспечил, теперь необходимо донести до череповчан, зачем это все нужно. Поэтому объясняем, рассказываем, приводим примеры, чтобы у жителей появилась мотивация к организации раздельного сбора отходов.

Как выяснили эксперты, многие горожане уверены, что отходы их синих и зеленых контейнеров, в итоге, сваливаются в одну кучу на свалке.

– Это не так. Отходы из синих и зеленых контейнеров забирают разные машины, чтобы мусор и вторсырье не смешивались, – поясняет Николай Сальников. – Узнать технику, которая вывозит полезные фракции, можно по табличке «Раздельное накопление отходов» на кузове или капоте мусоровоза. Собранное вторсырье из синих баков отвозится на сортировочный завод, где его дополнительно сортируют, затем направляют на переработку.

Например, в Вологодской области пластиковые крышки и металл перерабатывают на предприятиях Череповца. Макулатуру и стекло отвозят на заводы Сокола и Чагоды. Остальное вторсырье отправляют в другие регионы.

Тем временем, по результатам опроса, который на днях провели сотрудники Центра управления регионом, 79% опрошенных жителей Вологодской области готовы сортировать свой мусор.

96% респондентов сообщили, что готовы использовать энергосберегающие лампочки.

89% сказали, что готовы сдавать опасный мусор в специальные пункты приема.

Большинство вологжан заявили, что готовы заменить полиэтилетовые пакеты на тканевые сумки.

Также жители региона в ходе соцопроса отметили, что улучшить экологию Вологодчины поможет курс по экологическому просвещению в школах и вузах.

Сообщается, что в онлайн-опросе приняли участие 686 респондентов.