В четырех районах Вологодской области запустят раздельный сбор мусора

В Вологодской области планируют запустить пилотный проект по раздельному сбору бытовых отходов в двух городах и четырех районах Вологодской области, где есть сортировочные станции. Участниками проекта станут Череповец, Вологда, Череповецкий, Шекснинский, Грязовецкий и Междуреченский районы.

В дворах установят контейнеры для раздельного сбора отходов. На эти цели выделено 32 миллиона рублей. Всего купят 2035 дополнительных контейнеров.

Новую программу обсудили депутаты Законодательного собрания на совместном заседании комитетов по экологии и природопользованию, по бюджету и налогам.

«Во дворах появятся контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Людей нужно проинформировать, всё объяснить. Важно понимать, что будет дальше с рассортированным мусором. Предлагаю территориальную схему рассмотреть на заседании комитета и держать этот вопрос на контроле», — предложила депутат, председатель комитета по экологии и природопользованию регионального Заксобрания Людмила Гусева.



В пресс-службе законодательного собрания сообщают, что после того как технология будет отработана, раздельный сбор мусора введут по всей Вологодской области. Это может произойти уже в 2025 году.

В 2017 году в Вологде уже пытались ввести раздельный сбор мусора, однако идея провалилась. Тогда "Вторресурсы" отказались от практики, внедренной во всех цивилизованных странах. По словам руководства компании, виноваты в этом оказались вологжане, ворующие отсортированные отходы из мусорных баков, и управляющие компании, накопившие долги за вывоз мусора.