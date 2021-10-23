В четырех районах Вологодской области запустят раздельный сбор мусора

23.10.2021 [Общество]

В Вологодской области планируют запустить пилотный проект по раздельному сбору бытовых отходов в двух городах и четырех районах Вологодской области, где есть сортировочные станции. Участниками проекта станут Череповец, Вологда, Череповецкий, Шекснинский, Грязовецкий и Междуреченский районы.

В дворах установят контейнеры для раздельного сбора отходов. На эти цели выделено 32 миллиона рублей. Всего купят 2035 дополнительных контейнеров.

Новую программу обсудили депутаты Законодательного собрания на совместном заседании комитетов по экологии и природопользованию, по бюджету и налогам.

«Во дворах появятся контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Людей нужно проинформировать, всё объяснить. Важно понимать, что будет дальше с рассортированным мусором. Предлагаю территориальную схему рассмотреть на заседании комитета и держать этот вопрос на контроле», — предложила депутат, председатель комитета по экологии и природопользованию регионального Заксобрания Людмила Гусева.
 

В пресс-службе законодательного собрания сообщают, что после того как технология будет отработана, раздельный сбор мусора введут по всей Вологодской области. Это может произойти уже в 2025 году.

В 2017 году в Вологде уже пытались ввести раздельный сбор мусора, однако идея провалилась. Тогда "Вторресурсы" отказались от практики, внедренной во всех цивилизованных странах. По словам руководства компании, виноваты в этом оказались вологжане, ворующие отсортированные отходы из мусорных баков, и управляющие компании, накопившие долги за вывоз мусора.

Читайте также:

Тэги: раздельный сбор мусора

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде школьницу Софью Жаворонкову нашли убитой
Мама подруги Сони Жаворонковой рассказала, как её дочери удалось спастись от убийцы
Соню Жаворонкову отпевали в открытом гробу
С 1 ноября посещать предприятия и организации на Вологодчине можно будет по QR-кодам
Соседи Ульяны Ланской, подозреваемой в убийстве Сони Жаворонковой, знали о странностях женщины
Поисковики рассказали, как искали 9-летнюю Соню Жаворонкову
В Вологодской области с 30 октября до 7 ноября объявлены нерабочими днями
Следствие сомневается во вменяемости убийцы Сони Жаворонковой
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи Софии Жаворонковой
В Вологде суд арестовал Ульяну Ланскую до 18 декабря

Похожие новости

Контейнеры для раздельного сбора мусора закупает Вологодская область

Вологодская область вошла в число регионов России для реализации пилотного проекта по организации раздельного сбора мусора

910
0

Около 800 килограммов вторсырья сдали жители Вологды на акции 15 июня

В ближайшее время в областной столице пройдут ещё несколько акций, на которых можно будет сдать в переработку несколько видов вторсырья

1144
0

Пилотный проект по раздельному сбору мусора запущен в Вологде

Первыми сортировать отходы начнут в администрации города, многоквартирном доме на улице Чернышевского, 116, в семи школах и 15 детсадах

2883
0

«Велес» возобновил ежемесячные акции по сбору вторсырья в Вологде

15 и 16 июля пройдёт сбор макулатуры и пластика

1570
0

Жители Кич-Городецкого района сдали 1,4 тонны пластика во время акции по сбору вторсырья

Акцию организовала администрация района при участии фирмы «Комсервис», занимающейся сбором отходов

1540
0

В Вологде экологическая организация "Зелёный полюс" перестала собирать пластик в свои контейнеры

Макулатуру в зеленых ящиках по-прежнему принимают

3045
0

Из изменений после «мусорной реформы» многие россияне заметили только выросший тариф

Самым популярным ответом на то, что изменилось, стало повышение тарифа за вывоз мусора (43%). А 39% вообще не заметили каких-либо изменений.

3370
1

Зампредседателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков: «Хочется, чтобы Вологда стала душой Русского Севера в действительности, а не только в брендбуке региональных властей»

Newsvo поговорил с политиком о том, насколько эффективны нововведения в сфере обращения с отходами, необходимости внедрения раздельного сбора мусора, а также о бетонировании городской набережной и сохранении памятников архитектуры в Вологде

3292
0

«Сюда нас привело отсутствие у большинства мозгов на выборах»: вологжане возмутились на митинге «мусорной» реформой

Митинг против повышения платы за вывоз мусора прошел в Вологде 16 февраля. Акция состоялась в гайд-парке на улице Воровского, организаторами выступили движение «Вместе», КПРФ и партия «Яблоко».

7572
6

В Вологодской области появилась интерактивная карта пунктов приема раздельного сбора мусора

На ней отмечены места сбора макулатуры, пластиковых отходов и батареек

3389
0

В Вологде установили 40 контейнеров для раздельного сбора мусора

Они появились во дворах жилых домов 5-го, 6-го и Завокзального микрорайонов

4358
1

Вологжане могут выиграть планшеты за раздельный сбор мусора

Для этого нужно принять участие в общероссийском экологическом флешмобе «Разделяй с нами»

2339
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Грибоведы Череповца рассказали, как искать грибы по снимкам из космоса
В четырех районах Вологодской области запустят раздельный сбор мусора
339 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде собирают деньги на операцию легенде лыжного спорта
Хоккеисты череповецкой «Северстали» всухую переиграли рижское «Динамо»
Автомобиль в Вологде сгорел во время утилизации
Две мошенницы обманули женщину с помощью яйца, газеты и черной ткани
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4524
0
22.10.2021 [БлогоVO]

Ребёнок осмотрен врачами областной детской больницы, повреждений внутренних органов не обнаружено

361
0
22.10.2021 [Обзор Прессы]

«Если регионы последуют примеру Севастополя, результаты переписи нужно будет выкинуть на помойку»

470
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика