Жители Вологды не хотят сортировать отходы даже если во дворе есть контейнеры для раздельного сбора мусора

В Вологде их контейнеров для раздельного сбора мусора вывезли уже около 70 тонн отходов. В рамках проекта по раздельному сбору мусора специальные контейнеры для вторсырья установлены у социальных муниципальных учреждений, а также у ряда домов в мкр Заречье. Вывоз вторсырья производится специальным мусоровозом по определённому графику.

Вологжанам напомнили, для чего используются контейнеры разных цветов. Синие контейнеры для раздельного сбора мусора (вторсырья) приобретены по нацпроекту «Экология». Новые контейнеры устанавливаются на те же площадки, что и контейнеры зеленого цвета — для смешанных отходов.

«У социальных городских учреждений, начиная с апреля 2022 года, установлено более 500 синих контейнеров. За этот период из них вывезено свыше 51 тонны отходов, собранных по раздельному принципу. От жилых домов, где контейнеры для вторсырья появились с декабря 2022 года, вывезено 18,7 тонн мусора. При этом специалисты отмечают, что в контейнерах из жилых кварталов содержание вторсырья не превышает 10%, а большую часть составляет смешанный мусор. Это значит, что жители домов, участвующих в проекте, не в полной мере сортируют отходы», — сообщает администрация города Вологды.

Вологжанам напоминают, что раздельный сбор мусора в Вологде реализуется по дуальному принципу. Сухие отходы, подходящие для вторичной переработки, то есть очищенное стекло, пластик, металл и бумагу необходимо складывать в синий контейнер. На нем размещены соответствующие наклейки. Пищевые отходы, средства личной гигиены, загрязнённые емкости складируются в зеленый контейнер.

Работа по установке контейнеров для раздельного сбора мусора будет продолжена. На данный момент установлено 40 контейнеров у жилых домов, относящихся к УК «Фрязиново», «ЖЭУК», «Флагман». До конца года будет размещено еще 850 контейнеров в жилых кварталах в разных микрорайонах города.