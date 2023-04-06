Лекцию о плагиате в музыке прочтет композитор Анатолий Дзюба в Вологде 9 апреля

Лекцию о плагиате в музыке « ̶Н̶е̶/случайные совпадения» прочтет композитор Анатолий Дзюба в Вологде 9 апреля.

Мероприятие пройдет в рамках общественно-культурного проекта «Лекторий» в областной библиотеке имени Бабушкина.

Напомним, Анатолий Дзюба – вологодский композитор, который сейчас живет и работает в Санкт-Петербурге. Это будет уже вторая часть музыкального расследования о повторяющихся мелодиях. В феврале Анатолий читал в Вологде лекцию «Где-то я уже это слышал».

– На этот раз поговорим о том, как музыканты копируют музыку друг у друга. И попробуем разобраться: кто у кого и когда. Поговорим о природе плагиата. Как его установить в музыке? Могут ли композиторы, жившие в разные времена, в разных частях света, придумать одинаковую мелодию? Почему происходит переосмысление классической музыки? И как музыканты ее используют в современных композициях? А может ли копия стать популярнее оригинала? - говорится в анонсе мероприятия.

Музыкальный лекторий состоится в ближайшее воскресенье, 9 апреля. Общий сбор: 15:00

Начало лекции: 15:30.

Вход платный.

Предварительная регистрация по ссылке.

Возрастные ограничения: (12+).