Лекцию о музыке о природе хита прочтет вологодский композитор Анатолий Дзюба 19 февраля

14.02.2023 [Культура]

Лекция «Где-то я уже это слышал» пройдет 19 февраля в областной библиотеке в Вологде. Мероприятие состоится в рамках общественно-культурного проекта «Лекторий».

– В это воскресенье состоится музыкальный Лекторий. Поговорим о классической музыке. Мы слышим ее в любимом кино, в рекламе на радио и в телепередачах детства. Замечали, что зачастую нам проще вспомнить, в каком сериале мы слышали ту или иную композицию, нежели для какой оперы она была написана? Проведем расследование и разберем популярные у кинематографистов музыкальные произведения вместе с композитором Анатолием Дзюбой. Поговорим о природе хита, посмотрим кино и послушаем музыку в исполнении Анатолия, – говорится в анонсе мероприятия.

Лекция пройдет 19 февраля в областной библиотеке по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3 этаж.

Общий сбор в 14:30 (книги, кофе и музыка). Начало лекции в 15:00.

Предварительная регистрация по ссылке.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: лекция, музыка, Дзюба, композитор, композиторы, кино

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