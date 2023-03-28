На улице Сергея Преминина в Вологде оградили участок обочины, где женщина погибла, упав в ручей

28.03.2023 [Общество]

В Вологде прокуратура провела проверку по вопросу обеспечения безопасности на участке обочины улицы Сергея Преминина, где женщина погибла, упав в ручей.

Как NewsVO сообщал ранее, тело 58-летней погибшей обнаружили 30 января 2023 года. Для установления причины смерти была назначена экспертиза. Объективных данных о криминальном характере её гибели не было обнаружено. Причиной смерти стал перелом позвонка, от которого женщина скончалась на месте. По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» было возбуждено уголовное дело.

«В ходе проверки прокуратурой города установлено, что тротуар в указанном месте отсутствует, движение по правой части дороги на указанном участке улично-дорожной сети осуществляться не может. Нарушений обязательных требований безопасности в части отсутствия ограждения, не выявлено», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Вместе с тем ведомство указало городским властям на необходимость обеспечения безопасности на данном участке. В результате у остановки «Улица Ловенецкого» были установлены перила, ограничивающие движение пешеходов по обочине.

Тэги: гибель человека, падение, смерть по неосторожности, уголовное дело, прокуратура, проверка
фото пресс-службы прокуратуры Вологды

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