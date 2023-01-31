В Вологде женщина погибла, упав в ручей

31.01.2023 [Происшествия]

В Вологде следователи разбираются в обстоятельствах гибели 58-летней женщины.

Тело погибшей обнаружили на перекрёстке улиц Сергея Преминина и Ловенецкого 30 января.

«В рамках доследственной проверки назначена судебно-медицнская экспертиза для установления причины смерти. Объективных данных о том, что в отношении женщины были совершены противоправные действия, повлекшие наступление ее смерти, нет», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По предварительным данным, пострадавшая упала с дороги в ручей с высоты примерно 3,5 метров. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Тэги: гибель человека, проверка

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