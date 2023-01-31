В Вологде по факту гибели женщины, упавшей в ручей, возбуждено уголовное дело

31.01.2023 [Происшествия]

В Вологде возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины, упавшей с дороги в ручей.

Как NewsVO сообщал ранее, тело погибшей обнаружили на перекрёстке улиц Сергея Преминина и Ловенецкого 30 января. Для установления причины смерти была назначена экспертиза, но объективных данных о криминальном характере её гибели не было обнаружено.

«По данным следствия, утром 30 января 2023 года женщина следовала вдоль проезжей части автомобильной дороги по ул. С. Преминина в сторону перекрестка с ул. Ловенецкого в г. Вологда. В результате потери равновесия вологжанка упала с высоты нескольких метров вниз в водоотводную канаву и получила травму, несовместимую с жизнью», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). В рамках следствия будут установлены все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, ему способствовавшие.

Тэги: гибель человека, падение, уголовное дело, смерть по неосторожности
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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