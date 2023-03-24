Алина Пеклецова: «Вологодским лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу хотят закрыть»

Лыжница Алина Пеклецова, которая недавно заняла второе место на чемпионате России, заявила, что вологодским лыжникам негде тренироваться.
Алина Пеклецова
«Сколько я себя помню, мы, лыжники, всегда тренировались на стадионе „Локомотив“, откуда трасса уходила в поле. Через поле теперь протянули дорогу, отрезав лыжников от длинных петель. Сначала оставили нам кусочек в 2 км, а теперь дети тренируются на клочке снега, где 1,5 км трассы с массой поворотов. А ведь были петли и по 8, и по 10 км. Почему это случилось? Территорию отдали под застройку. И теперь, поскольку лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу по зимним видам спорта хотят закрыть. Администрация города говорила о том, что через новую дорогу будет построен мост или под ней тоннель прокопают, чтобы лыжники могли тренироваться на нормальной трассе, но… Раньше у лыжников был еще в распоряжении спортивно-оздоровительный комплекс „Изумруд“, находящийся в 30 км от Вологды. Но теперь он передан в юрисдикцию области и отдан под военно-патриотический центр. Лыжников больше не пускают на лучшую в области гомологированную трассу с великолепным рельефом. Там и зимний сбор можно провести, а про лето я вообще не говорю — на „Изумруде“ для нас была построена роллерная трасса с двумя хорошими подъемами и отличным асфальтом, имитационные круги замечательные. Теперь ничего этого у нас нет. Нынешнему руководству города нет никакого дела до лыжных гонок, хотя в других районах Вологодской области ситуация другая. Сейчас вся надежда на нового президента федерации лыжных гонок области Евгения Шулепова», — сказала Пеклецова.
Начало лыжной трассы и школя для лыжников. Фото NewsVo
Ранее лыжники Вологды уже обращались к администрации с просьбой сохранить лыжную трассу. В марте 2022 года мэр города Вологды Сергей Воропанов подписал постановление о том, что в Вологде появится улица Олимпийская. Она должна соединить новую улицу поэта Романова и Окружное шоссе и будет пролегать между улицей Конева и Пошехонским шоссе, параллельно Осановской роще.
Хорошая новость, не нашла отклика у некоторых жителей Вологды. Так как в этом месте сейчас пролегает единственная в городе лыжная трасса. А ведь еще в 2019 году лыжникам обещали, что сохранят трассу. Тогда на часть лыжни зашла стройка нового ледового дворца.
В 2019 году городские власти пообещали не трогать лыжни при строительстве ледовой арены в Вологде. Мэр Вологды Сергей Воропанов, отвечая на вопрос о строительстве Ледовой арены на пресс-конференции, заявил, что если будет принято решение о возведении крупного спортивного объекта рядом с Осановской рощей, лыжная трасса не пострадает.
После этого началась стройка улицы Поэта Романова. Которая перекрыла лыжную трассу. А по остатку поля, где остается урезанная лыжня, решили проложить улицу Олимпийскую.
Поле, где сейчас тренируются лыжники, но вскоре будет улица
Когда-то у Локомотива начиналась лыжня здоровья в сторону Кириков, но её полностью застроили дачами за Окружным шоссе. Ещё 10 лет назад длина сохранившегося участка трассы в границах Окружного шоссе достигала 12,5 км, в последние годы — только 7,5 км. Долгие годы лыжня была единственным местом для проведения тренировок и соревнований лыжников, биатлонистов, бегунов, велосипедистов, а также местом отдыха жителей Бывалова, Завокзального, 5го мкрн — любителей лыжных прогулок.
Корреспондент NewsVo встал на лыжи, чтобы понять, почему так важна лыжная трасса. Вместе с активистами мы увидели, как планомерно уничтожается лыжня. Рядом с лыжной школой построен ледовый дворец и ФОК. Дело хорошее, но одним спортсменам создали условия, а у лыжников часть трассы отобрали. Раньше она как раз начиналась там, где стоит ледовый дворец. Затем мы пересекли будущую улицу Поэта Романова. Пока там можно проехать, но скоро там уложат асфальт, и будут ездить машины. Активисты говорят, что склон хорош тем, что продуваем и имеет нужные спуски и подъемы. Ранее активистам предложили оставить лыжню под спуском - у реки Шограш. Но там плохой воздух, так как это низина. А низины плохо продуваются и в них стоят городские выхлопы .
В прошлом году в администрации города подтвердили NewsVo, что застройка на месте лыжни будет.
«В ответ на Ваш запрос, сообщаем, что проектные решения по строительству (реконструкции) объектов местного и регионального значения отражены в Генеральном плане города, утвержденном решением Вологодской городской думы от 29 декабря 2014 года № 171. Срок реализации проектных решений генерального плана — до 2035 года. Так, генеральным планом на территории, ограниченной улицей Молодежной, улицей Сергея Преминина, Осановским проездом и Окружным шоссе предусмотрены проектные решения: по размещению объектов регионального значения — взрослой и детской поликлиники, для них определены земельные участки с кадастровыми номерами 35:24:0501011:482 и 35:24:0501011:842», - сообщила тогда администрация.
Лыжню администрация предложила перенести в рекреационную зону, которая в разы меньше того участка, на котором сейчас тренируются лыжники. Возможно ли будет взращивать на этом участке спортсменов уровня Алины Пеклецовой, которой гордиться Вологодская область, большой вопрос.
«Указанные выше объекты запланированы к реализации на земельных участках с кадастровыми номерами 35:24:0501011:643 и 35:24:0501011:644. Подчеркнем, что эти земли находятся в собственности Вологодской области, в отношении них имеется решение органов государственной власти Вологодской области по реализации мер государственной поддержки, направленных на защиту прав пострадавших участников долевого строительства»
Сейчас заключено соглашение о взаимодействии при реализации масштабного инвестиционного проекта, предусматривающего обеспечение прав пострадавших участников строительства на жилые помещения, предусматривающее предоставление инвестору меры государственной поддержки, в виде предоставления вышеуказанных земельных участков.
«Ввиду указанных обстоятельств земельные участки отнесены к зоне застройки многоэтажными жилыми домами. Осуществление застройки на данных участках планируется на основании проекта планировки территории, подлежащего утверждению в установленном законом порядке.
Отметим, что маршруты лыжни в микрорайоне Бывалово на данный момент остаются прежними, временные видоизменения претерпели только участки в районе строящейся улицы Поэта Романова», — поясняют в администрации.
При условии полноценной застройки территории будущей улицы Олимпийской маршрут лыжни будет изменен, однако будет прорабатываться вопрос о ее включении в зону спортивно-развлекательного парка, который также планируется разместить на земельных участках с кадастровыми номерами 35:24:0501011:643 и 35:24:0501011:644.
Схема лыжных трасс в районе стадиона «Локомотив»., какой она была раньше.
Земельные участки с кадастровыми номерами 35:24:0501011:643, где предлагают разместить лыжню.
В администрации Вологды в прошлом году также уточнили, что на данный момент лыжня официально не зарегистрирована, что говорит о том, что земли, на которых проходят маршруты лыжников, можно использовать по их прямому назначению.
Президент Федерации по лыжным гонкам Вологодской области Евгений Шулепов заявил, что сейчас Вологодская область находит «в хвосте » списка лыжников регионов:
«Федерация провела мониторинг состояния лыжного спорта в Вологодской области, аналитика собрана по каждому муниципалитету и округу. На основании этих данных вместе с профессиональным спортивным сообществом мы разработали Стратегию развития лыжного спорта в регионе. Наша цель - к 2030 году войти в пятерку сильнейших в лыжном спорте. Сейчас мы находимся в районе 30-ки, то есть в хвосте списка лыжных регионов. На данный момент лыжами у нас занимается порядка 14 тысяч человек - очень мало для нашего снежного региона. Это положение дел нас категорически не устраивает! Но для вовлечения людей в лыжный спорт и для того, чтобы выращивать чемпионов, необходимо создавать условия. Все они в Стратегии прописаны. Это и материальная база, и кадры, и финансирование и так далее. Стратегия согласована с областным Департаментом спорта и физической культуры, в ближайшее время подпишем ее на федеральном уровне. По этому четкому плану и будем дальше работать все вместе. Что касается состояния дел в лыжном спорте в Вологде, уже говорил, что проблем много. Но они решаемы! Сейчас мы находимся в стадии переговоров с областными властями и мэрией города по всем болевым точкам. Движение навстречу Федерации есть, сделаем все возможное для наших лыжников».