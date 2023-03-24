Алина Пеклецова: «Вологодским лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу хотят закрыть»

Лыжница Алина Пеклецова, которая недавно заняла второе место на чемпионате России, заявила, что вологодским лыжникам негде тренироваться.

Алина Пеклецова

«Сколько я себя помню, мы, лыжники, всегда тренировались на стадионе „Локомотив“, откуда трасса уходила в поле. Через поле теперь протянули дорогу, отрезав лыжников от длинных петель. Сначала оставили нам кусочек в 2 км, а теперь дети тренируются на клочке снега, где 1,5 км трассы с массой поворотов. А ведь были петли и по 8, и по 10 км. Почему это случилось? Территорию отдали под застройку. И теперь, поскольку лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу по зимним видам спорта хотят закрыть. Администрация города говорила о том, что через новую дорогу будет построен мост или под ней тоннель прокопают, чтобы лыжники могли тренироваться на нормальной трассе, но… Раньше у лыжников был еще в распоряжении спортивно-оздоровительный комплекс „Изумруд“, находящийся в 30 км от Вологды. Но теперь он передан в юрисдикцию области и отдан под военно-патриотический центр. Лыжников больше не пускают на лучшую в области гомологированную трассу с великолепным рельефом. Там и зимний сбор можно провести, а про лето я вообще не говорю — на „Изумруде“ для нас была построена роллерная трасса с двумя хорошими подъемами и отличным асфальтом, имитационные круги замечательные. Теперь ничего этого у нас нет. Нынешнему руководству города нет никакого дела до лыжных гонок, хотя в других районах Вологодской области ситуация другая. Сейчас вся надежда на нового президента федерации лыжных гонок области Евгения Шулепова», — сказала Пеклецова.

Начало лыжной трассы и школя для лыжников. Фото NewsVo

Ранее лыжники Вологды уже обращались к администрации с просьбой сохранить лыжную трассу. В марте 2022 года мэр города Вологды Сергей Воропанов подписал постановление о том, что в Вологде появится улица Олимпийская. Она должна соединить новую улицу поэта Романова и Окружное шоссе и будет пролегать между улицей Конева и Пошехонским шоссе, параллельно Осановской роще.

Хорошая новость, не нашла отклика у некоторых жителей Вологды. Так как в этом месте сейчас пролегает единственная в городе лыжная трасса. А ведь еще в 2019 году лыжникам обещали, что сохранят трассу. Тогда на часть лыжни зашла стройка нового ледового дворца.

В 2019 году городские власти пообещали не трогать лыжни при строительстве ледовой арены в Вологде. Мэр Вологды Сергей Воропанов, отвечая на вопрос о строительстве Ледовой арены на пресс-конференции, заявил, что если будет принято решение о возведении крупного спортивного объекта рядом с Осановской рощей, лыжная трасса не пострадает.

После этого началась стройка улицы Поэта Романова. Которая перекрыла лыжную трассу. А по остатку поля, где остается урезанная лыжня, решили проложить улицу Олимпийскую.

Поле, где сейчас тренируются лыжники, но вскоре будет улица

Когда-то у Локомотива начиналась лыжня здоровья в сторону Кириков, но её полностью застроили дачами за Окружным шоссе. Ещё 10 лет назад длина сохранившегося участка трассы в границах Окружного шоссе достигала 12,5 км, в последние годы — только 7,5 км. Долгие годы лыжня была единственным местом для проведения тренировок и соревнований лыжников, биатлонистов, бегунов, велосипедистов, а также местом отдыха жителей Бывалова, Завокзального, 5го мкрн — любителей лыжных прогулок.

Корреспондент NewsVo встал на лыжи, чтобы понять, почему так важна лыжная трасса. Вместе с активистами мы увидели, как планомерно уничтожается лыжня. Рядом с лыжной школой построен ледовый дворец и ФОК. Дело хорошее, но одним спортсменам создали условия, а у лыжников часть трассы отобрали. Раньше она как раз начиналась там, где стоит ледовый дворец. Затем мы пересекли будущую улицу Поэта Романова. Пока там можно проехать, но скоро там уложат асфальт, и будут ездить машины. Активисты говорят, что склон хорош тем, что продуваем и имеет нужные спуски и подъемы. Ранее активистам предложили оставить лыжню под спуском - у реки Шограш. Но там плохой воздух, так как это низина. А низины плохо продуваются и в них стоят городские выхлопы .

В прошлом году в администрации города подтвердили NewsVo, что застройка на месте лыжни будет.

«В ответ на Ваш запрос, сообщаем, что проектные решения по строительству (реконструкции) объектов местного и регионального значения отражены в Генеральном плане города, утвержденном решением Вологодской городской думы от 29 декабря 2014 года № 171. Срок реализации проектных решений генерального плана — до 2035 года. Так, генеральным планом на территории, ограниченной улицей Молодежной, улицей Сергея Преминина, Осановским проездом и Окружным шоссе предусмотрены проектные решения: по размещению объектов регионального значения — взрослой и детской поликлиники, для них определены земельные участки с кадастровыми номерами 35:24:0501011:482 и 35:24:0501011:842», - сообщила тогда администрация.

Лыжню администрация предложила перенести в рекреационную зону, которая в разы меньше того участка, на котором сейчас тренируются лыжники. Возможно ли будет взращивать на этом участке спортсменов уровня Алины Пеклецовой, которой гордиться Вологодская область, большой вопрос.

«Указанные выше объекты запланированы к реализации на земельных участках с кадастровыми номерами 35:24:0501011:643 и 35:24:0501011:644. Подчеркнем, что эти земли находятся в собственности Вологодской области, в отношении них имеется решение органов государственной власти Вологодской области по реализации мер государственной поддержки, направленных на защиту прав пострадавших участников долевого строительства»



Сейчас заключено соглашение о взаимодействии при реализации масштабного инвестиционного проекта, предусматривающего обеспечение прав пострадавших участников строительства на жилые помещения, предусматривающее предоставление инвестору меры государственной поддержки, в виде предоставления вышеуказанных земельных участков.

«Ввиду указанных обстоятельств земельные участки отнесены к зоне застройки многоэтажными жилыми домами. Осуществление застройки на данных участках планируется на основании проекта планировки территории, подлежащего утверждению в установленном законом порядке.

Отметим, что маршруты лыжни в микрорайоне Бывалово на данный момент остаются прежними, временные видоизменения претерпели только участки в районе строящейся улицы Поэта Романова», — поясняют в администрации.

При условии полноценной застройки территории будущей улицы Олимпийской маршрут лыжни будет изменен, однако будет прорабатываться вопрос о ее включении в зону спортивно-развлекательного парка, который также планируется разместить на земельных участках с кадастровыми номерами 35:24:0501011:643 и 35:24:0501011:644.

Схема лыжных трасс в районе стадиона «Локомотив»., какой она была раньше.

Земельные участки с кадастровыми номерами 35:24:0501011:643, где предлагают разместить лыжню.

В администрации Вологды в прошлом году также уточнили, что на данный момент лыжня официально не зарегистрирована, что говорит о том, что земли, на которых проходят маршруты лыжников, можно использовать по их прямому назначению.

Президент Федерации по лыжным гонкам Вологодской области Евгений Шулепов заявил, что сейчас Вологодская область находит «в хвосте » списка лыжников регионов: