В Вологде установят леерные ограждения на улицах, где три года назад часть из них убирали

Начальник департамента городского хозяйства города Вологды Леонид Степанов сообщил, что в Вологде на 14 участках города будут установлены леерные ограждения.

«Одна из острых потребностей городской улично-дорожной сети — в установке леерных ограждений. Почему это важно? Потому что данная мера обеспечивает безопасность пешеходов при движении рядом с улицами, по которым активно движется транспортный поток. Наклон тротуара в сторону проезжей части при наличии скользкости тротуара приводит к тому, что преодолевать такие участки пешком становится небезопасным. 665 п. м. леерных ограждений будут установлены в рамках заключенного 13 марта 2023 года муниципального контракта», — написал он.

Работы по самой установке начнутся уже с 10 апреля и будут проведены на 14 участках города, среди которых, по словам Леонида Степанова Дзержинского — Технический переулок, Зосимовская — Советский проспект, Герцена — Предтеченская, Костромская — Ленинградская, Мира — Чехова

и ряд других улиц и перекрестков.

Места установки ограждений определялись на основе комплексного обследования специалистами различных ведомств и анализа обращений граждан в Департамент по этому вопросу.

Ранее в 2020 году, на ряде улиц, которые перечислил Степанов, убрали ограждения из-за новых ГОСТов. NewsVo писал об этом в 2020 году. Тогда часть заборов была помыта и покрашена, а потом снесена.

Улица Предтеченская-Герцена в 2020 году с леерными ограждениям

Улица Предтеченская-Герцена в 2023 году, часть леерных ограждений снесена

Так в ноябре 2020 года предыдущий начальник департамента городского хозяйства города Вологды Алексей Шумилов сообщил у себя на странице в соцсети о том, что в Вологде уберут часть леерных ограждений — металлических оград, которые отделяют тротуары от автомобильных дорог. Выяснилось, что, по новым правилам, их можно не ставить, когда разделительный газон между тротуаром и проезжей частью имеет ширину более метра, а также при интенсивности потока пешеходов менее 1000 человек в час.

Новый ГОСТ действует с 1 апреля 2020 года. В администрации города в 2020 году ответили, что демонтировать заборы будут в течение 2020–2021 годов.