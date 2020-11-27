Жертвы богу заборов: как в Вологде сначала красят, потом меняют, а затем убирают насовсем ограждения вдоль улиц

Наталья Рюмина

12 ноября начальник департамента городского хозяйства города Вологды Алексей Шумилов сообщил у себя на странице в соцсети о том, что в Вологде уберут часть леерных ограждений – металлических оград, которые отделяют тротуары от автомобильных дорог. Выяснилось, что, по новым правилам, их можно не ставить, когда разделительный газон между тротуаром и проезжей частью имеет ширину более метра, а также при интенсивности потока пешеходов менее 1000 человек в час.

Новый ГОСТ действует уже с 1 апреля 2020 года, однако стало известно о нем вологодским чиновникам, похоже, только сейчас. Уже после того, как весной-летом в Вологде сначала прошла покраска старых ограждений, а потом замена покрашенных на новые. Бюджетные средства на это были освоены не только муниципальные, но и федеральные.

Хроники заборов

27 апреля этого года Алексей Шумилов бодро рапортовал о том, что на улице Герцена устанавливают новые дорожные ограждения. Работы велись за счёт федеральных средств по целевой программе «Безопасность дорожного движения».

Начальник департамента городского хозяйства города Вологды тогда заявил, что в городе будет обновлено 10 километров ограждений на участках улиц: Герцена, Ярославской, Северной, Октябрьской, Можайского, Ленинградской , Советском проспекте и на некоторых перекрестках.

6 мая Алексей Шумилов отчитался, что произведен монтаж новых леерных ограждений на последнем участке, на улице Чернышевского и обновление, то есть покраска старых конструкций.

Прекрасные весенние новости омрачил то факт, что перед тем, как обновить ограждения, в Вологде зачем-то покрасили старые. Это показалось горожанам, по крайней мере, нелогичным.

Так, например, на новостном сайте городской администрации имеется информация о том, что на улице Герцена ограждения установлены на трехкилометровом участке от моста через реку Золотуху до моста через Шограш. То есть на протяжении всей улицы. Незадолго до этого администрация города Вологды сообщала о том, что в городе начали красить ограждения, в том числе на улице Герцена.

Скриншоты сайта вологда.рф

Этот факт заметил вологжанин Дмитрий Чухарев, который задал в социальных сетях резонный вопрос администрации города Вологды по поводу двойной работы.

"Уважаемая Администрация города! Объясните зачем в пятницу 24.04.20 вы красите старый железный забор на улице Герцена, а в воскресенье 26.04.20 меняете его на новый, всем нам «полюбившийся», из прямоугольного профиля? Кто ответит за неэффективное расходование бюджетных средств"? - написал мужчина.

Работы по покраске ограждений были выполнены в рамках контракта на содержание дорог города Вологды сотрудниками Магистрали. И это не единственные ограждения, которые были покрашены за бюджетный счет, а вскоре заменены на новые. Так, например, согласно счету-фактуре Магистраль весной 2020 года покрасила ограждения на Ленинградской улице от проспекта Победы и до Ленинградского моста, позже на участке от Победы до Чехова ограждения были заменены.

Старый новый ГОСТ

И вот сейчас свежепокрашенные, а потом замененные на новые ограждения, чиновники решили вообще убрать, объяснив свои действия новым ГОСТом, который был введен еще до всех этих странных манипуляций с заборами.

По поводу такого безответственного отношения к бюджетным средствам NewsVo был сделан запрос в администрацию города Вологды. Мы просили ответить чиновников четко, сколько было покрашено и где именно, леерных ограждений в Вологде. Какие именно ограждения были заменены на новые, чтобы выяснить, какие свежепокрашенные заборы были снесены. Также очень хотелось выяснить, какие ограждения будут демонтировать по новому ГОСТу. Ведь в этот список могут попасть те, на которых уже дважды были освоены бюджетные средства. Однако в администрации четко назвать локалаизацию покрашенных и замененных ограждений не смогли. Ограничившись общей информацией.

В администрации Вологды NewsVo пояснили, что покраска ограждений осуществлялась в рамках муниципального контракта от 30 декабря 2019 года №163, заключенного с «Магистралью». В частности, в договоре были предусмотрены работы по мойке перед покраской и покраске ограждений мостов, пешеходных направляющих ограждений, въездных знаков и прочее.

Ограждения на моют перед покраской. Фото со страницы Алексея Шумилова.

«В рамках указанного контракта выполнены работы по покраске пешеходных ограждений на улицах города Вологды, общим объемом 8 222,47 квадратных метра, затрачено было на данные работы 1 644 494 рублей», - пояснили чиновники.

Как подчеркивают в администрации, в настоящее время начат демонтаж ограждений на улице Чернышевского, работы планируется выполнять по всему городу планомерно в 2020-2021 годах.

Демонтаж ограждений на улице Чернышевского. Фото со страницы Алексея Шумилова.

- В рамках финансирования из городского бюджета в 2019 году было выделено 2 664 071 рубль 90 копеек, в том числе НДС 20% на установку 1906 погонных метров пешеходных ограждений. В рамках федеральной целевой программы по оснащению участков улично-дорожной сети городов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов в 2019 году было установлено 1906 погонных метров пешеходных ограждений, в 2020 году 10000 погонных метров пешеходных ограждений», - ответили в администрации города Вологды.

В ответе на запрос NewsVo также говорится, что департамент городского хозяйства администрации города Вологды и МКУ "Служба городского хозяйства" не владеют информацией о том, сколько было выделено денег на установку новых пешеходных ограждений, так как организации «выполняли по договору осуществление прав и обязанностей технического заказчика с ФКУ "Дирекция программы ПБДД"».