Полезную шаурму и другие новые блюда включили в меню школ Вологды по инициативе Совета детских директоров

19.03.2023 [Общество]

Полезную шаурму и другие новые блюда включили в меню школ Вологды по инициативе Совета детских директоров.

Минувшей зимой по инициативе Совета детских директоров в школах провели социологическое исследование качества школьного питания. Его прошли 2500 человек. По итогам был сформирован список блюд, которые школьники хотели бы видеть в своих столовых. Среди них лидировали шаурма, блины и салат «Цезарь».

– Эти результаты передали нам, в Центр социального питания. Мы проработали технологические карты блюд, сделав их соответствующими СанПиНам. В феврале в рамках городской конференции «Молодежь - сердце города» состоялся мастер-класс по приготовлению шаурмы без майонеза. Вместо него в состав соуса включили томатную пасту, сметану и чеснок. Совету детских директоров очень понравилось, и сейчас шаурма в новом формате появилась в меню многих городских школ. Салат «Цезарь» также стал чаще появляться в школьных столовых. Мы, конечно, прислушиваемся к пожеланиям и предложениям ребят. Хочется, чтобы полезные блюда они ели с удовольствием и оставляли чистые тарелки, – рассказала директор Центра социального питания Яна Фадеенко. 

Также Центр социального питания проводит в школьных столовых тематические недели. С 13 по 17 марта проходила Неделя блюд из творога, а ранее прошли «Неделя овощных салатов с фетаксой», «Неделя блюд из кабачка», «Неделя блюд из курицы», «Неделя грузинской кухни», «Неделя домашней выпечки» и «Неделя итальянской кухни». Школьники попробовали суп-пюре из шампиньонов, суп «Министроне» с беконом, лазанью с горбушей, мандариновую панна-котту, булочки «Синнабон», творожную запеканку с тыквой и многое другое.

– Я напомню, Совет детских директоров был создан в 2020 году по инициативе самой молодежи. Это решение оказалось абсолютно правильным. Школьники сегодня напрямую участвуют в формировании и оценке школьного меню. Ежегодно на основании их переложений в меню включается целый список новых блюд. И это не просто элемент самоуправления, формирование инициативности и ответственности, но и важный вклад в качество школьного питания. Дети получают полноценные горячие обеды, соответствующие их вкусу, а значит, их питание становится более полноценным и правильным. А это в свою очередь помогает в формировании здорового поколения, – отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.   

Напомним, в сентябре, в начале учебного года в школьное меню по инициативе Совета детских директоров было введено еще десять новых блюд: гречневая каша с индейкой и овощами, картофельная запеканка с мясом, напиток из облепихи, рыба в омлете и так далее. Если новое блюдо детям не понравилось, оно убирают из основного меню.

Ранее NewsVo рассказывал, что предложение Совета детских директоров о включении в блюда школьной кухни пельменей из натуральных ингредиентов было поддержано. Для этого город закупил специальный аппарат для лепки пельменей, который обеспечивает этим продуктом большинство городских школ.

Тэги: питание в школах

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