Вологодские школьники будут есть в столовых «домашние» пельмени

Центр социального питания Вологды закупил пельменный аппарат, который будет работать на базе школы № 42. Новая техника позволяет производить несколько тысяч пельменей в день и обеспечивать продуктом собственного производства 16 городских школ. Сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Пельмени появились в меню большинства школьных столовых в прошлом учебном году по инициативе Совета детских директоров. Предварительно Центр социального питания Вологды провел анкетирование школьников и их родителей, а также проверил соответствие предложенного блюда школьным СанПиН. Первоначально пельмени для школьного питания поставлял местный мясокомбинат. С приобретением нового пельменного аппарата Центр социального питания сможет производить их самостоятельно.

Стоимость нового оборудования, а это непосредственно пельменный аппарат и холодильный шкаф шоковой заморозки, составляет порядка 700 тысяч рублей. Холодильное оборудование вмещает в себя 40 подносов с пельменями и полностью замораживает их за полтора часа.

Сейчас аппарат проходит отладку, и вскоре новинку включат в школьное меню. На новой пельменной машине в дальнейшем можно будет производить и вареники.

«По нашим расчётам, стоить пельмени будут дешевле покупных, а качество мы можем контролировать на всех этапах. Еще один плюс — технологи смогут корректировать рецептуру в зависимости от запроса школьников. В сборе мнений поможет Совет детских директоров», — прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В этом учебном году в меню школьных столовых уже включили около десятка новых блюд, среди которых витаминизированные теплые напитки со смородиной и облепихой, суп по-восточному, ленивые зразы, люля-кебаб из индейки, морской биточек, овощное рагу, рыба, запеченная в омлете, бифштекс студенческий, голубцы ленивые из филе цыпленка, печень по-строгановски, запеканка картофельная с мясом и рис «Солнечный» (с куркумой).