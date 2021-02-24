Детский совет будет контролировать качество питания в школьных столовых Вологды

В Вологде планируют создать совет, состоящий из детей, который будет контролировать качество питания в школьных столовых.
С такой идеей выступила Дарья Кримкачёва, председатель студенческого профкома ВоГУ, член комиссии по делам молодёжи при общественном совете города Вологды. Она обратилась в мэру Вологды Сергею Воропанову во время его публичного отчёта 19 февраля 2021 года.
– В рамках деятельности комиссии, занимающейся реализацией профориентационного проекта для школьников, мы осознаём, насколько важен вопрос организации горячего питания в школьных столовых, – отметила Дарья. – И у комиссии есть, что предложить в рамках этой работы. Мы хотим предложить при Центре социального питания нашего города создать Совет детских директоров, которые могут оценивать и предлагать свои варианты создания меню в школьных столовых. Туда, конечно же, войдут представители школьного самоуправления. И мы считаем, что именно дети должны решать вопрос, как именно хотят они питаться.
Сергей Воропанов поддержал это предложение:
– Вот так вопрос! Вот какая активная молодёжь в нашем городе! Абсолютно поддерживаю вашу идею. Чем больше будет заинтересованных людей принимать участие в этом вопросе, тем лучше. Я попрошу, наверное, Яну Николаевну, Горком35, она смотрит нас… Попрошу помочь в организации этого процесса. Вы абсолютно правильно делаете. Президент, Губернатор поставил задачу по обеспечению горячим питанием начальных классов. Мы в нашем городе это сделали. Но ко мне поступают обращения по поводу качества питания и старшеклассников. И я сразу выезжаю и стараюсь реагировать. Если вы будете в том числе и помогать в этом вопросе, это будет только плюс. Мы открыты к этому. И если педагоги там будут возражать, то я думаю, что мы найдём аргументы, чтобы их убедить.