Детский совет будет контролировать качество питания в школьных столовых Вологды

24.02.2021 [Общество]

В Вологде планируют создать совет, состоящий из детей, который будет контролировать качество питания в школьных столовых.

С такой идеей выступила Дарья Кримкачёва, председатель студенческого профкома ВоГУ, член комиссии по делам молодёжи при общественном совете города Вологды. Она обратилась в мэру Вологды Сергею Воропанову во время его публичного отчёта 19 февраля 2021 года.

– В рамках деятельности комиссии, занимающейся реализацией профориентационного проекта для школьников, мы осознаём, насколько важен вопрос организации горячего питания в школьных столовых, – отметила Дарья. – И у комиссии есть, что предложить в рамках этой работы. Мы хотим предложить при Центре социального питания нашего города создать Совет детских директоров, которые могут оценивать и предлагать свои варианты создания меню в школьных столовых. Туда, конечно же, войдут представители школьного самоуправления. И мы считаем, что именно дети должны решать вопрос, как именно хотят они питаться. 

Сергей Воропанов поддержал это предложение:

– Вот так вопрос! Вот какая активная молодёжь в нашем городе! Абсолютно поддерживаю вашу идею. Чем больше будет заинтересованных людей принимать участие в этом вопросе, тем лучше. Я попрошу, наверное, Яну Николаевну, Горком35, она смотрит нас… Попрошу помочь в организации этого процесса. Вы абсолютно правильно делаете. Президент, Губернатор поставил задачу по обеспечению горячим питанием начальных классов. Мы в нашем городе это сделали. Но ко мне поступают обращения по поводу качества питания и старшеклассников. И я сразу выезжаю и стараюсь реагировать. Если вы будете в том числе и помогать в этом вопросе, это будет только плюс. Мы открыты к этому. И если педагоги там будут возражать, то я думаю, что мы найдём аргументы, чтобы их убедить.
 

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