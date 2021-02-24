Детский совет будет контролировать качество питания в школьных столовых Вологды

В Вологде планируют создать совет, состоящий из детей, который будет контролировать качество питания в школьных столовых.

С такой идеей выступила Дарья Кримкачёва, председатель студенческого профкома ВоГУ, член комиссии по делам молодёжи при общественном совете города Вологды. Она обратилась в мэру Вологды Сергею Воропанову во время его публичного отчёта 19 февраля 2021 года.

– В рамках деятельности комиссии, занимающейся реализацией профориентационного проекта для школьников, мы осознаём, насколько важен вопрос организации горячего питания в школьных столовых, – отметила Дарья. – И у комиссии есть, что предложить в рамках этой работы. Мы хотим предложить при Центре социального питания нашего города создать Совет детских директоров, которые могут оценивать и предлагать свои варианты создания меню в школьных столовых. Туда, конечно же, войдут представители школьного самоуправления. И мы считаем, что именно дети должны решать вопрос, как именно хотят они питаться.

Сергей Воропанов поддержал это предложение: