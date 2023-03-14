Вологодские проекты получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив

14.03.2023 [Культура]

Победители первого основного грантового конкурса объявлены Президентским фондом культурных инициатив. В общем списке победителей – 17 проектов от Вологодской области.

«Вологодская область принимает участие в конкурсах ПФКИ с момента их проведения и постоянно входит в число победителей. В 2021-2022 годах Фонд поддержал 61 проект от региона на общую сумму 73,4 миллиона рублей, а по итогам нынешнего конкурса победителями стали 17 вологодских проектов. Общая сумма привлеченных грантовых средств в регион составила порядка 23 миллионов рублей», – рассказал первый заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.

Больше всего победивших вологодских проектов представил областной центр – 11 инициатив горожан получат в общей сложности 14,9 млн рублей. Второе место у Тотемского округа – 3 проекта и 6,5 млн рублей. Также в числе победителей – проекты участников Никольского района и Череповца.

В Вологде благодаря грантовой поддержке Фонда культурных инициатив пройдет БурмагинФест – фестиваль печатной графики и экслибриса. Проект объединил современных вологодских художников и авторов из других городов, бизнес и креативные сообщества Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Салехарда, Томска и Твери. В этом году также в рамках проекта в Вологду приедут талантливые художники. Проект будет посвящен книжной иллюстрации, а также вологодским сказкам.

Проекты Тотемского района связаны с солеваренным промыслом. В рамках нового проекта «Без башни» специалисты смогут проводить археологические и научные работы в деревне Варницы.

Жители Никольского района разработали проект «Яшинскими тропами», в рамках которого смогут рассказать о литературном наследии поэта Александра Яшина и его глубокой связи с Вологодской областью.

Полный перечень победителей первого основного грантового конкурса 2023 года опубликован на сайте «Культура в Вологодской области».

Тэги: проекты, гранты

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