Конкурс писем Деду Морозу и конкурс сказок о волшебнике пройдет в России в этом году

14.03.2023 [Культура]

Всероссийский литературный конкурс произведений для детей пройдет в этом году в России. Проект «Морозные сказки» литературного журнала «Наш современник» и ОА «Дед Мороз» получили грант на проведение такого конкурса от Президентского Фонда культурных инициатив.

Конкурс будет состоять из трех отдельных конкурсов, объединенных общей идеей. 

Первый конкурс – конкурс детских писем Деду Морозу. Детям со всей страны предлагается написать Деду Морозу письмо и рассказать в нем про сказочные символы своей малой родины. 

– Таким образом, через истории Деда Мороза мы будем рассказывать, какие еще интересные объекты для семейного туризма существуют у нас в регионах. А еще мы познакомим детей со всем многообразием сказок и персонажей, которые есть на территории нашей страны, – рассказала NewsVo автор проекта, журналист Антонида Смолина.

Второй конкурс – для писателей. Он разделен на две секции. В первой – сказки, где Дед Мороз является главным или второстепенным персонажем. Во второй секции – рассказы, которые будут учить юных читателей добру, любви и дружбе.

Организаторы сообщают, что выберут 10 победителей среди детей и 10 победителей среди писателей.

Дети, победившие в конкурсе писем, приедут в Великий Устюг на трехдневную программу. Они встретятся с Дедом Морозом, примут участие в мастер-классах, которые для них проведут профессиональные писатели, и обменяются опытом со взрослыми авторами. Помимо этого, победители смогут встретиться со сказочными символами регионов, которые приедут на празднование дня рождения Деда Мороза в Великий Устюг на 18 ноября.
Победители среди взрослых авторов также получат призы от АО «Дед Мороз». Самые лучшие сказки озвучит зимний волшебник в видео-формате, в формате подкастов. Затем эти сказки будут распространяться на ресурсах АО «Дед Мороз».

Лучшие истории войдут в сборник «Морозные сказки».

– Возрастных ограничений дня участников нет. Прислать произведения на конкурс можно не зависимо от возраста, профессиональных навыков и того, состоите ли вы в каких-либо творческих союзах. Нет ограничений по месту проживания. Единственное, мы будем просить, чтобы это были произведения на русском языке, – поясняет Антонида Смолина.

Конкурс стартует с 5 апреля. Подробная информация об участии в конкурсе появится 1 апреля на ресурсах АО «Дед Мороз», журнала «Наш современник» и Союза писателей России.

– Идея того, что в Великом Устюге на родине Деда Мороза должен существовать свой фестиваль детской литературы, родилась достаточно давно. У меня была мечта – подтянуть в Великий Устюг детских писателей. Мне кажется вполне логичным, что детская литература будет цвести, развиваться и расширять свои границы рядом с главным волшебником страны. Поэтому я очень благодарна АО «Дед Мороз» за то, что они поддержали эту идею, редакции журнала «Наш совеременник», которые позволили использовать ресурсы литературного журнала и сделать этот проект на высоком культурном уровне. Сотрудничество с Союзом писателей и журналом «Наш современник» дает гарантию того, что в сборник, который будет распространяться как подарок от Деда Мороза – «Морозные сказки» – попадут именно хорошие, качественные литературные произведения для детей. Семьи, которые возьмут в руки эту книжку, получат не только удовольствие, но и воспитательную пользу, – говорит Антонида Смолина.

Принять участие в литературном конкурсе смогут все желающие, не зависимо от возраста и места проживания.

Тэги: конкурс, литература, Дед Мороз, сказки, рассказы, письма

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