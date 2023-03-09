О жизни и роли котов и кошек на Руси расскажут в усадьбе Брянчаниновых 12 и 19 марта

09.03.2023 [Культура]

Культурно-просветительская программа «Без кота и жизнь не та!» пройдет в усадьбе Брянчаниновых 12 и 19 марта.

– Многие гости усадьбы знают нашего кота Тихона. И пока в усадьбе проходит выставка художника Валерия Малиновского «Мурлыканье деревянного зодчества», мы решили рассказать о жизни и роли котов и кошек на Руси, – говорят сотрудники усадьбы.

Посетителям расскажут, как кличка Васька стала самым популярным кошачьим именем, и как коты служили государству. Также гостей ждут игры и занимательные задания, посвященные кошкам.

Программу также можно заказать для организованных групп и школьников в период с 12 по 31 марта.

Начало программы для индивидуальных посетителей 12 и 19 марта в 13:00 усадьбе Брянчаниновых: Вологодская область, Грязовецкий район, деревня Покровское. Справки по телефонам: 89216017917 и 89216017925.

Возрастные ограничения: (0+).

Тэги: кошки, история, культура, усадьбы, усадьба Брянчаниновых

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