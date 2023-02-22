Программа масленичных гуляний в Вологде, Череповце и в районах Вологодской области 25 и 26 февраля

Масленичные гуляния – проводы зимы – пройдут в ближайшие выходные в Вологде, Череповце и районах Вологодской области.

По традиции праздник Масленицы вологжане смогут отметить в архитектурно-этнографическом музее «Семенково» 25 и 26 февраля с 12:00 до 15:00. (0+).

В программе мероприятия: сбор и шествие масленичного поезда, запуск мельницы, народные игры, катание с гор и на лошадях, аттракционы, молодецкие забавы, ряженые, штурм снежной крепости, мастер-классы, деревенские интермедии, выпекание Блина – великана, прощальный костер и многое другое.

В Череповце масленичные гуляния пройдут в усадьбе Гальских 26 февраля с 12:00 до 15:00. (0+).

Здесь планируются хороводы, песни, катания на лошадях и огненное представление. Помимо этого, будут работать интерактивные площадки: детские – с народными играми, «бойное поле» – с молодецкими забавами, балаганы и театр Петрушки, а также катания на финских санках. В усадебном доме пройдут экскурсии и мастер-класс по народной росписи. Во время мероприятия будут работать торговые ряды, где можно будет угоститься блинами и согреться ароматным чаем, а также приобрести сувениры и изделия народных промыслов.

О народных традициях на этот праздник NewsVo рассказала Юлия Черноусова, заведующая отделом развития музея «Семенково»:

– Чуть ли не в каждом районе было свое чучело Масленицы. В Череповце, например, чучела вообще не делали, а жгли дегтярную бочку! В деревнях делали Масленицу, наряжали ее как куклу, устанавливали на шест, возили по деревне в санях, чтобы вся деревня видела - «Масленица едет, счастье и здоровье везёт!» Потом она стояла всю неделю где-то на видном месте, а в воскресенье её сжигали. Само чучело в зависимости от района даже называли по-разному, где-то «Масленица», где-то – «старик», где-то «Гаврила», «Снегурка» или «Бабка». Но в любом случае, Масленица олицетворяла уходящую зиму и смену времени года.

Подробнее о народных традициях в Вологодской области можно узнать по ссылке.

Программа мероприятий на Масленицу 2023

В Вологде

25 февраля

11.00 – интерактивная программа «Румяная Масленица». Вологодская областная картинная галерея, ул. Мира, 34. (6+).

11.00 и 16.00 – Масленица в «Теремке», интерактивная программа и спектакль «Мойдодыр». Театр кукол «Теремок», ул. Ленина, 21. (0+).

12.00 – интерактивная программа «На Масленицу сыграем весело». Дом Корбакова, ул. Октябрьская, 13. (6+).

12.00-16.00 – мастеровой день «Встречаем Масленицу». Выставка-продажа изделий ручной работы. Мастер-классы по изготовлению деревянной игрушки, сувениров, резьбы по дереву. Центр ремесел, ул. Благовещенская, 20. Вход свободный, мастер-классы платные. (0+)

13.00 – «Масленичный календарь» – музыкально-развлекательная программа фольклорного ансамбля «Журавлика». Центр ремесел, ул. Благовещенская, 20. Вход свободный. (0+)

14.00 – «Золовкины посиделки» в Музее-квартире Василия Белова, ул. Октябрьская, 10, кв. 4. Вход платный. (6+).

15.00 – фолк-урок «Ай да Масленица». Городская модельная библиотека №6, Пролетарская, 73. (6+).

16.30 – «Музыкально-поэтическая Масленица». Городская библиотека №21, ул. Гагарина, 35. В программе – встреча с поэтами и музыкантами из Москвы, Санкт-Петербурга и Вологодской области. (16+).

26 февраля

10.00-14.00 – «Масленичные гуляния» в «Резном палисаде». Выставка, мастер-классы по кружевоплетению, росписи пряников, изготовлению деревянной или ватной игрушки, куклы Масленицы, выставка-продажа изделий ручной работы. Центр «Резной палисад», ул. Засодимского, 5. Вход свободный, мастер-классы платные. (0+).

11.00, 13.00 и 15.00 – представление для детей и взрослых «Масленица-распотешница». Музыкальный спектакль «Посадил дед репку» в исполнении ансамбля «Русский Север». Игровая программа в филармоническом дворике и чаепитие с блинами, ул. Лермонтова, 21. (0+).

11.00 и 14.00 – Масленица в «Теремке». Интерактивная программа и спектакль «Муха-Цокотуха». Театр кукол «Теремок», ул. Ленина, 21. (0+).

11.00 и 15.00 – театрализованная программа «Широкая Масленица» (6+). Вологодская областная детская библиотека, Советский пр., 20. Стоимость – 100 рублей, запись по телефону: 76-97-27.

12.00 – интерактивная программа «Масленичные лоскутки». Вологодская областная картинная галерея, ул. Мира, 34. (6+).

12.00 – детская игровая интерактивная программа «Как мы зиму провожаем». Рождественский парк. Вход свободный. (0+).

12.00 – детская игровая интерактивная программа «Ух ты, Масленица идет». Кремлевский сад. Вход свободный. (0+).

12.00 – игровая программа от театра-студии «Сонет» «Пироговская Масленица». Бульвар Пирогова. Вход свободный. (0+).

14.00 – детская игровая интерактивная программа «Как мы зиму провожали». Осановская роща. Вход свободный. (0+).

14.00 – концертная программа с участием творческих коллективов Вологды. Парк Ветеранов. Вход свободный. (6+).

В течение дня. Праздник «Широкая Масленица». Парк у Дома культуры Льнокомбината. Вход свободный. (6+)

В Череповце

26 февраля

12.00 – музыкально-познавательная программа для детей «Весна-веснянка». Городское филармоническое собрание, Советский пр., 35 а. (0+).

12.00 – «Масленица в Соляном саду». Городской парк культуры и отдыха «Соляной сад». Вход свободный. (0+).

12.00 – «Веселая Масленица». Парк 200-летия г. Череповца. Вход свободный. (0+).

В Вологодском округе

23 февраля

12.00 – праздничные гуляния «Широкая Масленица!». Майский Дом культуры, п. Майский, д. 14. (0+).

26 февраля

11.00-15.00 – Масленица в Центре отдыха и развлечений «Y.E.S.». В программе – ярмарка, мастер-классы для детей и взрослых, блинный фестиваль, народные забавы и гуляния, сожжение чучела Масленицы и проводы зимы. Вход свободный. (0+).

12.00 – театрализованное представление «Масленица у ворот». Сосновский Дом культуры, п. Сосновка, ул. Молодежная,3. (0+).

12.00 – программа «Проводы зимы. Масленичные забавы». Дом культуры «Феникс», п. Федотово, д. 36. (0+).

12.00 – театрализованное представление «Как Зима Весну встречала, стол накрывала». Кубенский ДК, с. Кубенское, ул. Ленина, 48. (6+).

13.00 – праздник «Масленица хороша, широка ее душа!». Спасский Дом культуры, п. Непотягово, 50. (0+).

В Череповецком районе

25 февраля

12.00 – праздничные гуляния «Масленица идет и заводит хоровод». Починковский сельский клуб, д. Починок. (0+).

26 февраля

12.00 – «Гуляй, широкая Масленица». Культурный центр «Звездный», п. Тоншалово. В программе – театрализованное представление «Как у батюшки-царя», праздничная лотерея «В хозяйстве пригодится», концерт фолк-группы «Парни поселковые». (6+).

12.00 – ярмарка, молодецкие забавы, 18.00 – праздничная вечера. 20.00 – прощание с Масленицей. Центр традиционной народной культуры «Ерга», с. Воскресенское, ул. Советская, 31. (6+)

12.00 – праздник «Широкая Масленица». Дом культуры, д. Ирдоматка, ул. Новая, 13. (0+).

14.00 – праздник «Масленица в Стрелецкой слободе». Театрализованное представление, творческая программа с участием казачьего хора, военно-историческая реконструкция, аттракционы и забавы, национальная русская кухня. Стрелецкая слобода, Череповецкий район, 144 км трассы А-114. (0+).

В Белозерском округе

25 февраля

11.00 – городской праздник «Играй, Масленица» и концертная программа «Масленичные гуляния» Городская площадь Белозерска. (0+).

13.00 – «Масленица»: игры, блины, подарки, ярмарка, соревнования. Дружинный двор, Белозерск. (0+).

В Великом Устюге

26 февраля

«Масленичным потехам зима не помеха». Игровые площадки, работа аттракционов. Парк культуры и отдыха имени М. М. Булдакова. (0+)

В Тотемском округе

25 февраля

Хоровод традиций «Масленичный разгуляй!». Уличная площадка у Никольского филиала ЦРК «Тотьма», с. Никольское, ул. Рубцова, 30. (0+).

26 февраля

10.30 – фестиваль зимних спортивных игр «Спорт – норма жизни». Городская площадь Тотьмы. (0+).

12.00 – «Масленичные гуляния». Советский Дом культуры, п. Советский, ул. Октябрьская, 6. (0+).

В Кирилловском районе

22 февраля

Театрализованное представление «Встречаем Масленицу широкую». Территория у Чарозерского Сельского Дома культуры, с. Чарозеро. (6+).

25 февраля

Фольклорная программа «Едет Масленица дорогая, наша гостюшка годовая». Волокославинский Дом культуры, с. Волокославинское, ул. Школьная, 11. (6+).

26 февраля

Праздник «Гуляй народ, Масленица у ворот». Территория у Талицкого Дома культуры, с. Талицы, ул. Чучина, 12. (6+).

Праздник «Разудалая Масленица». Площадка у Ферапонтовского Дома культуры, с. Ферапонтово, ул. Слободская, 4. (6+).

Праздник Масленицы «Прощание с Зимой». Территория у детского сада, с. Никольский Торжок. (6+).

В Устюженском округе

26 февраля

10.00 – открытие праздничной программы «Масленичные заигрыши». Конкурс «Ах, блины – блиночки мои». Торговая площадь, площадка у ярмарочных домиков Устюжны. (6+).

11.00 – «Блинная слободка» – церемония награждения победителей конкурса «Ах, блины – блиночки мои». «Масленица-ряженица» – церемония награждения победителей онлайн-конкурса «Масленица гуляет – ряженых встречает». Торговая площадь, площадка у ярмарочных домиков Устюжны. (6+).

11.00 – спортивные игры «Масленичные забавы». Торговая площадь, площадка у городской сцены Устюжны. (6+).

11.45 – игровая программа для детей «Как Блин с Оладушкой Масленицу встречали». Торговая площадь, площадка у городской сцены Устюжны. (0+).

12.00 – мастер-класс по изготовлению традиционной тряпичной куклы «Сударыня-Масленица». Устюженский краеведческий музей, Устюжна, пл. Соборная, 5. (6+).

12.00 – фольклорно-игровая программа «Масленица-пышка на улицу вышла». Устюженская муниципальная центральная библиотека, Устюжна, Торговая площадь, 14. (6+).

На основе материалов cultinfo.ru и учреждений культуры Вологодской области