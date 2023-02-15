Масленица в музее «Семенково» под Вологдой пройдет 25 и 26 февраля

Праздник Масленицы пройдет под Вологдой в архитектурно-этнографическом музее «Семенково» 25 и 26 февраля.

– В северных деревнях начала 20-го века «Масленицу – Блиноеду» встречали и провожали со всеми почестями! Катания с гор, конные выезды, уличные гуляния, гостевания родственников и семейные застолья, ритуалы с молодоженами и обрядовый костер – все направлено на пробуждение земли – матушки и богатый урожай, – рассказывают сотрудники музея.

В программе мероприятия: сбор и шествие масленичного поезда, запуск мельницы, народные игры, катание с гор и на лошадях, аттракционы, молодецкие забавы, ряженые, штурм снежной крепости, мастер-классы, деревенские интермедии, выпекание Блина – великана, прощальный костер и многое другое.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте музея.

Начало мероприятий 25 и 26 февраля с 12:00.

Возрастных ограничений нет.