Масленица в музее «Семенково» под Вологдой пройдет 25 и 26 февраля

15.02.2023 [Культура]

Праздник Масленицы пройдет под Вологдой в архитектурно-этнографическом музее «Семенково» 25 и 26 февраля.

– В северных деревнях начала 20-го века «Масленицу – Блиноеду» встречали и провожали со всеми почестями! Катания с гор, конные выезды, уличные гуляния, гостевания родственников и семейные застолья, ритуалы с молодоженами и обрядовый костер – все направлено на пробуждение земли – матушки и богатый урожай, – рассказывают сотрудники музея.

В программе мероприятия: сбор и шествие масленичного поезда, запуск мельницы, народные игры, катание с гор и на лошадях, аттракционы, молодецкие забавы, ряженые, штурм снежной крепости, мастер-классы, деревенские интермедии, выпекание Блина – великана, прощальный костер и многое другое.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте музея. 

Начало мероприятий 25 и 26 февраля с 12:00

Возрастных ограничений нет.

Тэги: масленица, праздник, Музей Семенково

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