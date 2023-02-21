Для участников СВО установят отпуск в две недели раз в полгода

21.02.2023 [Общество]

Президент России Владимир Путин  заявил в ходе выступления с посланием Федеральному собранию о том, что участникам СВО необходимо установить отпуск в 14 дней раз в полгода. 

«Считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех военнослужащих, для всех участников специальной военной операции, в том числе для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу», — заявил Путин.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России

Тэги: спецоперация, мобилизованные

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