Убийца Олеси Балаян из Великого Устюга получил 9 лет колонии

20 февраля Великоустюгский районный суд огласил приговор 39-летнему местному жителю, совершившему 1 августа 2022 года убийство женщины, поиски которой летом продолжались несколько дней. У убитой женщины остались две дочери. Сообщает ГородВо.

Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Также в пользу детей погибшей Олеси Балаян суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 2 300 000 рублей.

Ранее NewsVo писал, что женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой. Известно, что 1 августа в 2 часа 30 минут ночи она уехала из кафе на улице Сахарова в Великом Устюге по Котласской трассе в сторону птицефабрики на автомобиле «Лада Приора» с номерам К034СМ35. Дочерей устюжанки временно определили в центр помощи детям. Поисковики больше недели пытались найти пропавшую.

12 августа 2022 года в Великоустюгском районе был задержан подозреваемый в убийстве Олеси Балаян. По версии следствия, ночью 1 августа 2022 года злоумышленник задушил женщину, привезя ее в свой дом в деревню Уржумово, после чего с целью сокрытия следов преступления сжег ее одежду и уничтожил следы совместного распития спиртного. Спустя некоторое время фигурант переместил тело погибшей к реке Ямжа, расчленил его и сбросил останки в водоем.

