Женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой

Алесю Балаян нашли убитой. Женщина пропала в ночь с 31 июля на 1 августа. У неё осталось двое несовершеннолетних детей.



Сегодня следственная группа работала в поле у д. Уржумово Великоустюгского района. Возбуждено уголовное дело.

Ранее NewsVo писал, что поисковики Великого Устюга просили помощи в поисках пропавшей без вести Балаян Алеси. Ей 48 лет. Она одна воспитывала двоих дочерей.

Известно, что женщина 1 августа ночью в 2 часа 30 минут уехала из кафе на улице Сахарова в Великом Устюге по Котласской трассе в сторону птицефабрики на автомобиле Лада Приора с номерам К034СМ35 и до настоящего времени не вернулась. Дочерей женщины временно определили в центр помощи детям.

Для финансовой помощи дочкам Алеси Балаян и организации похорон, неравнодушные устюжане организовали сбор на карту ее близкой подруги. Карта привязана к телефону 89517421662 (Наталья Алексеевна, Сбер)

Чат для тех, кто хочет помочь семье Алеси https://vk.me/join/AJQ1d36LgiIKqEqzji/Nenx3