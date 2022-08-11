Женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой

11.08.2022 [Происшествия]

Алесю Балаян нашли убитой. Женщина пропала в ночь с 31 июля на 1 августа. У неё осталось двое несовершеннолетних детей.

Сегодня следственная группа работала в поле у д. Уржумово Великоустюгского района. Возбуждено уголовное дело.

Ранее NewsVo писал, что поисковики Великого Устюга просили помощи в поисках пропавшей без вести Балаян Алеси. Ей 48 лет. Она одна воспитывала двоих дочерей. 

Известно, что женщина 1 августа ночью в 2 часа 30 минут уехала из кафе на улице Сахарова в Великом Устюге по Котласской трассе в сторону птицефабрики на автомобиле Лада Приора с номерам К034СМ35 и до настоящего времени не вернулась. Дочерей женщины временно определили в центр помощи детям. 

Для финансовой помощи дочкам Алеси Балаян и организации похорон, неравнодушные устюжане организовали сбор на карту ее близкой подруги. Карта привязана к телефону 89517421662 (Наталья Алексеевна, Сбер)
Чат для тех, кто хочет помочь семье Алеси https://vk.me/join/AJQ1d36LgiIKqEqzji/Nenx3

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