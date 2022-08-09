В Великом Устюге девятый день ищут женщину, которая уехала на машине с незнакомцами

Поисковики Великого Устюга просят помощи в поисках пропавшей без вести Балаян Алеси Владимировны. Ей 48 лет. Одна воспитывает двух несовершеннолетних детей.

«Местонахождение женщины неизвестно, примерный радиус поиска указан на карте, но точного направления не имеем, поэтому отрабатываем в поисках всю местность (преимущественно — лесной массив, близость водоёмов, овраги, заболоченную местность)», — сообщают поисковики.





Они просят сообщать информацию по телефонам: 89517421662; 112 и 102.

Известно, что женщина 1 августа ночью в 2 часа 30 минут уехала из кафе на улице Сахарова в Великом Устюге по Котласской трассе в сторону птицефабрики на автомобиле Лада Приора с номерам К034СМ35 и до настоящего времени не вернулась. Дочерей женщины временно определили в центр помощи детям.



