В Великоустюгском районе задержан подозреваемый в убийстве женщины, которую искали больше недели

12.08.2022 [Происшествия]

В Великоустюгском районе задержан подозреваемый в убийстве Алеси Балаян. Им оказался местный житель, сообщает вологодское управление СКР. 48-летняя устюжанка пропала больше недели назад.

«По версии следствия, 01.08.2022 в г. Великом Устюге пропала 48-летняя местная жительница. Об этом в правоохранительные органы заявили ее знакомые. По данному факту проводились поисковые мероприятия, однако найти пропавшую не удалось. По указанию руководителя регионального управления СКР на место происшествия выехали опытные следователи-криминалисты областного аппарата, а по факту исчезновения человека было возбуждено уголовное дело. В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведённых совместно с сотрудниками уголовного розыска, был установлен мужчина 39 лет, который сначала отрицал свою причастность к исчезновению, а затем признался в причинении смерти и сообщил сведения, благодаря которым было обнаружено тело женщины за деревней Уржумово Великоустюгского района», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области. 

Решается вопрос об аресте мужчины. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее NewsVo писал, что женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой. Известно, что 1 августа в 2 часа 30 минут ночи она уехала из кафе на улице Сахарова в Великом Устюге по Котласской трассе в сторону птицефабрики на автомобиле «Лада Приора» с номерам К034СМ35. Дочерей устюжанки временно определили в центр помощи детям. Поисковики больше недели пытались найти пропавшую.

Тэги: убийство

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