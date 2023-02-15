Интерактивная выставка, посвященная Виктору Цою, работает в Вологде

15.02.2023 [Культура]

Выставка, посвященная Виктору Цою, работает в литературной резиденции «Дом дяди Гиляя» Вологде.

Здесь можно увидеть необычные интерактивные экспонаты из фондов отдела киновидеообслуживания Областного центра народной культуры, а также арт-объекты из частных коллекций, связанные с историей и эстетикой группой «Кино».

В экспозиции также представлены фотографии Наташи Васильевой-Халл – известного российского и британского рок-фотографа, участницы питерского рок-движения.

Выставка «Цой жив!» стала незавершенным проектом президента вологодского рок-клуба Александра Железного. Александр скончался в начале января этого года. Завершить работу над организацией мероприятия взялись друзья Александра и его мама – Тамара Григорьевна Зверева. 

В рамках открытия выставки прошел концерт вологодских музыкантов, в котором приняли участие друзья Александра. 

Интерактивная выставка продолжит работу до начала сентября в «Доме дяди Гиляя» по адресу: Вологда, Чернышевского, 15.

Экскурсии по выставке по предварительным заявкам организует и проводит Мария Горячева.

Возрастные ограничения: (16+).
 

Тэги: выставка, рок-музыка, Цой

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