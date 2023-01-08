Умер Александр Железный – руководитель вологодского рок-клуба

В новогодние праздники в Вологде в возрасте 45 лет скончался руководитель Вологодского рок-клуба Александр Железный. Такое сообщение появилось на страницах друзей Александра в социальной сети.

Сообщается, что у Александра не выдержало сердце.

Александр был известен в Вологде, как организатор мероприятий, связанных с рок-музыкой. Ранее NewsVo рассказывал, что Александр проводил в Вологде экскурсии «Лихие 90-е. Рок-Тусовка».

– Меня называют одним из лидеров рок-тусовки 90-х. Но я предпочитаю президент вологодского рок-клуба и всея Руси, – рассказывал Александр, приглашая на мероприятия. – Мы прогуляемся с вами по местам боевой нашей юности. Я покажу, расскажу, где тусовались, чем занимались, где пили портвейн, где были драки с гопниками, а где мы просто придурялись. Ну и, конечно, где состоялись первые рок-концерты, как местных групп, которые в частности организовывал я, так и звезд русского рока. Приходите, будет интересно, увлекательно, а местами возможно шокирующе.

Интервью с Александром Железным вышло на youtube-канале KTONADO весной 2021 года.