Экскурсия «Лихие 90-е. Рок-Тусовка» пройдёт в Вологде 25 апреля

03.04.2021 [Культура]

Экскурсия «Лихие 90-е. Рок-Тусовка» пройдёт в Вологде 25 апреля. Проведёт её президент вологодского рок-клуба Александр Железный.

– Меня называют одним из лидеров рок-тусовки 90-х. Но я предпочитаю президент вологодского рок-клуба и всея Руси, – говорит Александр. – Мы прогуляемся с вами по местам боевой нашей юности. Я покажу, расскажу, где тусовались, чем занимались, где пили портвейн, где были драки с гопниками, а где мы просто придурялись. Ну и, конечно, где состоялись первые рок-концерты, как местных групп, которые в частности организовывал я, так и звёзд русского рока. Приходите, будет интересно, увлекательно, а местами возможно шокирующе.

Сообщается также, что экскурсия будет проводиться с использованием жаргонного молодежного языка эпохи 90-х.

Начнётся эта ностальгическая прогулка у КОРа – ДКЖ 25 апреля в 12:00, а завершится через два часа у здания бывшего кинотеатра «Родина». 

Предварительная запись в личные сообщения Александру Железному или Альбине Сберегаевой.

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