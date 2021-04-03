Экскурсия «Лихие 90-е. Рок-Тусовка» пройдёт в Вологде 25 апреля. Проведёт её президент вологодского рок-клуба Александр Железный.

– Меня называют одним из лидеров рок-тусовки 90-х. Но я предпочитаю президент вологодского рок-клуба и всея Руси, – говорит Александр. – Мы прогуляемся с вами по местам боевой нашей юности. Я покажу, расскажу, где тусовались, чем занимались, где пили портвейн, где были драки с гопниками, а где мы просто придурялись. Ну и, конечно, где состоялись первые рок-концерты, как местных групп, которые в частности организовывал я, так и звёзд русского рока. Приходите, будет интересно, увлекательно, а местами возможно шокирующе.