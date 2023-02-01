Мероприятия памяти Александра Железного пройдут в Вологде 4 и 5 февраля.

Ранее NewsVo рассказывал, что руководитель вологодского рок-клуба Александр Железный умер в начале января этого года.

Александр был организатором мероприятий в Вологде и у него остался незавершенный проект выставки «Цой Жив!», который должен был пройти в литературной резиденции «Дом дяди Гиляя» в Вологде к 60-летнему юбилею со дня рождения Виктора Цоя. Планировало, что это будет выставка интерактивных экспонатов из фондов отдела киновидеообслуживания Областного центра народной культуры. Также здесь планировались представить фотоработы рок-фотографа Наташи Васильевой-Халл, арт-объекты, связанные с историей и эстетикой группой «Кино», а также провести творческий музыкальный вечер.

Завершить работу над организацией мероприятия взялись друзья Александра и его мама – Тамара Григорьевна Зверева.

Помимо выставки в Доме дяди Гиляя состоятся два концерта:

4 февраля в 18:00 здесь выступят Алексей Морев, Александр и Артем Коричевы, Даниил Калинин, ВИА «Любовь Орлова», Гурон и Василий Игнатьев.

здесь выступят Алексей Морев, Александр и Артем Коричевы, Даниил Калинин, ВИА «Любовь Орлова», Гурон и Василий Игнатьев. 5 февраля в 14:00 – Алексей Морев, Вячеслав Павлов, Даниил Калинин, ВИА «Любовь Орлова», Сергей Шалаевский и Василий Игнатьев.

Подробнее о мероприятиях и приобретении билетов можно узнать в специально созданной группе в социальной сети.

Адрес литературной резиденции «Дом дяди Гиляя»: Вологда, Чернышевского, 15.

Возрастные ограничения: (16+).