Мероприятия памяти Александра Железного пройдут в Вологде 4 и 5 февраля.
Ранее NewsVo рассказывал, что руководитель вологодского рок-клуба Александр Железный умер в начале января этого года.
Александр был организатором мероприятий в Вологде и у него остался незавершенный проект выставки «Цой Жив!», который должен был пройти в литературной резиденции «Дом дяди Гиляя» в Вологде к 60-летнему юбилею со дня рождения Виктора Цоя. Планировало, что это будет выставка интерактивных экспонатов из фондов отдела киновидеообслуживания Областного центра народной культуры. Также здесь планировались представить фотоработы рок-фотографа Наташи Васильевой-Халл, арт-объекты, связанные с историей и эстетикой группой «Кино», а также провести творческий музыкальный вечер.
Завершить работу над организацией мероприятия взялись друзья Александра и его мама – Тамара Григорьевна Зверева.
Помимо выставки в Доме дяди Гиляя состоятся два концерта:
- 4 февраля в 18:00 здесь выступят Алексей Морев, Александр и Артем Коричевы, Даниил Калинин, ВИА «Любовь Орлова», Гурон и Василий Игнатьев.
- 5 февраля в 14:00 – Алексей Морев, Вячеслав Павлов, Даниил Калинин, ВИА «Любовь Орлова», Сергей Шалаевский и Василий Игнатьев.
Подробнее о мероприятиях и приобретении билетов можно узнать в специально созданной группе в социальной сети.
Адрес литературной резиденции «Дом дяди Гиляя»: Вологда, Чернышевского, 15.
Возрастные ограничения: (16+).