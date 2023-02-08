Жителей Вологды приглашают к обсуждению проекта благоустройства дворика библиотеки на улице Трактористов

Жителей Вологды приглашают к обсуждению проекта благоустройства дворика модельной библиотеки «ЛиС» на Трактористов, 5.

– Что вам сегодня нравится на территории дворика возле библиотеки? Что вам сегодня не нравится на территории дворика возле библиотеки? Как бы вам хотелось проводить время на территории дворика возле библиотеки в разное время года? – на такие вопросы предлагают ответить вологжанам участники Лаборатории городской среды, которые работают над развитием общественных пространств Вологды.

Ответить на вопросы можно онлайн, заполнив анкету на странице Лаборатории городской среды в социальной сети. Анкету также можно заполнить в письменном виде в самой библиотеке по адресу Трактористов, 5.

Напомним, вологодская городская библиотека №8 в прошлом году была переоборудована в модельную библиотеку и получила название «ЛиС» – Литература и Семья.

На создание модельной библиотеки было выделено 11,5 млн рублей из бюджетов двух уровней. Порядка 5 млн рублей — это федеральный бюджет и 6,5 млн рублей — городской.

Сейчас это не только хранилище книг, но и современный многофункциональный центр, где вологжане могут не только взять книги на дом, воспользоваться интернет-технологиями, но и провести время со своей семьей.

– Дворик библиотеки может стать новым открытым общественным пространством города. Команда Лаборатории городской среды приступает к разработке концепции библиотечного дворика. Для того, чтобы это получилось комфортное и интересное место, отвечающее запросам его пользователей, мы проводим исследование, в котором приглашаем участвовать, – говорят участники Лаборатории городской среды.

Обновленную библиотеку смогут посещать и дети, и взрослые. Вологжанам предлагается не только взять книги для чтения, но и записаться на различные кружки по интересам. Читатели смогут поставить спектакль, посетить мастер-классы и даже научиться создавать буктрейлеры – специальные подкасты, чтобы заинтересовать читателя в прочтении той или иной книги. Малыши могут поиграть в детском зале, пока родители выбирают себе книги во взрослом абонементе. Потом все вместе они смогут посетить мастер-класс или сыграть в общем спектакле.

Помещение библиотеки разделено на четыре зоны. Детский абонемент называется «Лисья нора», взрослый — «Книжная роща». Также в библиотеке появился медиазал «КиберЛис» и актовый зал «Творческое поле». Такие названия выбраны неслучайно — символом новой библиотеки стал лисенок.

Фонд библиотеки пополнили 986 книг, которые были приобретены на средства федеральной субсидии. Сейчас в новой библиотеке — 25,5 тысяч книг. Почти 1000 — новинки современной русской и зарубежной поэзии и прозы. На полках — «Тревожные люди» Фредрика Бакмана, «Дюна» Фрэнка Герберта, «Лето» Аллы Горбуновой и многое другое. Книги теперь выдают с помощью читательского электронного билета. На нем будут храниться данные о читателе и взятых им книгах.

Ранее NewsVo рассказывал, что «ЛиС» — это уже вторая модельная библиотека. В 2019 году культурное пространство открылось на ул. Пролетарской, 73.

– Для Вологодской области это уже шестая библиотека, которая открылась по модельному стандарту. Каждая интересна по-своему, но все они становятся центром притяжения детей, взрослых, всех, кто любит книги», — говорит начальник департамента культуры Вологодской области Владимир Осиповский.

Напомним, что в этом году в рамках федеральной программы модернизируют библиотеку № 4 в селе Молочное.