Новые книги пополнили модельную библиотеку на улице Трактористов в Вологде

Вторая в Вологде модельная библиотека создается на улице Трактористов в рамках нацпроекта «Культура». Она формируется на базе городской библиотеки № 8. На данный момент в здании полностью завершены отделочные работы. Сейчас в библиотеку завозят новую мебель, пополняют книжный фонд. Сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

«Уже привезена вся мебель: мобильные столы, у которых регулируется высота, мебель для медиа-зала, диван, мягкая мебель для сцены, зала и зоны уютного чтения. Мы завершили отделочные работы и сейчас начинается самый интересный этап — это наполнение, украшение и обустройство библиотеки. Оборудование также закуплено — это ноутбуки, интерактивная медиапанель и детский интерактивный стол», — говорит заведующая модельной библиотекой № 8 «Литература и семья» Наталья Ивойловская.

Фонд библиотеки пополнили 986 книг, которые были приобретены на средства федеральной субсидии. На экземпляры нанесены электронные метки, что позволит осуществлять электронную книговыдачу. В дальнейшем планируется приобрести книги специализированной семейной тематики на средства сертификата в размере 100 тысяч рублей, который руководителю библиотеки Наталье Ивойловской вручил мэр Вологды Сергей Воропанов в честь Всероссийского дня библиотек.

На создание модельной библиотеки на улице Трактористов выделено 5 млн рублей из федерального бюджета и около 6,5 млн рублей — из муниципального. Для учреждения выбрана концепция «Литература и семья», поскольку в районе, где расположено учреждение, проживает много молодых семей. Библиотеку смогут посещать и дети, и взрослые. Помимо непосредственно чтения, вологжане смогут освоить прикладное творчество, здесь будет работать нетворкинг-клуб, где смогут встречаться люди по интересам. На базе библиотеки будет открыта театральная студия «Дебют» для детей от 6 лет, планируется создать семейный театр.

Открытие библиотеки запланировано на конец сентября.

«Создание модельных библиотек — интересный и привлекательный проект. Библиотека на улице Трактористов своеобразная, со своей историей и своим стилем. Сейчас здесь появляются пусть и небольшие, но креативные пространства, где можно посидеть с книгой, хорошо провести время и найти нужную информацию. Библиотека сегодня выходит за рамки привычного образа — это уже центр культурного притяжения для людей всех возрастов. Благодаря появлению таких пространств город становится более комфортным для жителей. Надеюсь, проекты по созданию модельных библиотек в Вологде будут продолжены», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Еще одна модельная библиотека работает в Вологде на улице Пролетарской. Она была открыта в 2019 году.