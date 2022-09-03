Новые книги пополнили модельную библиотеку на улице Трактористов в Вологде

03.09.2022 [Культура]

Вторая в Вологде модельная библиотека создается на улице Трактористов в рамках нацпроекта «Культура». Она формируется на базе городской библиотеки № 8. На данный момент в здании полностью завершены отделочные работы. Сейчас в библиотеку завозят новую мебель, пополняют книжный фонд. Сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

 «Уже привезена вся мебель: мобильные столы, у которых регулируется высота, мебель для медиа-зала, диван, мягкая мебель для сцены, зала и зоны уютного чтения. Мы завершили отделочные работы и сейчас начинается самый интересный этап — это наполнение, украшение и обустройство библиотеки. Оборудование также закуплено — это ноутбуки, интерактивная медиапанель и детский интерактивный стол», — говорит заведующая модельной библиотекой № 8 «Литература и семья» Наталья Ивойловская.

Фонд библиотеки пополнили 986 книг, которые были приобретены на средства федеральной субсидии. На экземпляры нанесены электронные метки, что позволит осуществлять электронную книговыдачу. В дальнейшем планируется приобрести книги специализированной семейной тематики на средства сертификата в размере 100 тысяч рублей, который руководителю библиотеки Наталье Ивойловской вручил мэр Вологды Сергей Воропанов в честь Всероссийского дня библиотек.

На создание модельной библиотеки на улице Трактористов выделено 5 млн рублей из федерального бюджета и около 6,5 млн рублей — из муниципального. Для учреждения выбрана концепция «Литература и семья», поскольку в районе, где расположено учреждение, проживает много молодых семей. Библиотеку смогут посещать и дети, и взрослые. Помимо непосредственно чтения, вологжане смогут освоить прикладное творчество, здесь будет работать нетворкинг-клуб, где смогут встречаться люди по интересам. На базе библиотеки будет открыта театральная студия «Дебют» для детей от 6 лет, планируется создать семейный театр.

Открытие библиотеки запланировано на конец сентября.

«Создание модельных библиотек — интересный и привлекательный проект. Библиотека на улице Трактористов своеобразная, со своей историей и своим стилем. Сейчас здесь появляются пусть и небольшие, но креативные пространства, где можно посидеть с книгой, хорошо провести время и найти нужную информацию. Библиотека сегодня выходит за рамки привычного образа — это уже центр культурного притяжения для людей всех возрастов. Благодаря появлению таких пространств город становится более комфортным для жителей. Надеюсь, проекты по созданию модельных библиотек в Вологде будут продолжены», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Еще одна модельная библиотека работает в Вологде на улице Пролетарской. Она была открыта в 2019 году.

 

Тэги: библиотека
Фото администрация города Вологды

ТОП НЕДЕЛИ

В Сямженском районе женщина убила своего сына
На мосту 800-летия в Вологде сбили мотоциклиста
Владелец частного газопровода в Вологде не смог оспорить подключение дома соседа к его сети
Житель Вологды убил соседа за жалобу на громкую музыку
В Вологде сотрудникам Росгвардии пришлось разнимать пациентов у кабинета врача
В одном из торговых центров Вологды прямо на посетителей обвалился потолок
Умер главврач Белозерской центральной районной больницы Игорь Ефремов
В Вологде призывнику пришлось доказывать в суде, что он не годен к службе
В Вологде машина врезалась в светофор
Антон Кольцов рассказал чем будет заниматься в Запорожской области Украины

Похожие новости

Приключенческий боевик о поисках библиотеки Ивана Грозного покажут в кинотеатрах в октябре

В поисках разгадки древних шифров трио авантюристов побывают в затерянных местах по всей России: от Вологды до Нарьян-Мара

667
0

Почитать книги в библиотеке Великого Устюга теперь можно в компании с рыжим котиком

Центральная библиотека Великого Устюга обновляется

759
0

В Вологде завершены ремонтно-отделочные работы в новой модельной библиотеке

В библиотеке № 8, получившей статус модельной, сейчас проходит глобальная модернизация

944
0

100-летний юбилей отметит библиотека на Добролюбова в Вологде

Первая городская библиотека была создана в 1922 году и несколько раз переезжала

1064
0

Французская библиотека открылась в университете в Вологде

Основа коллекции – более 20 тысяч книг, журналов, документов, мультимедийных и электронных изданий, которые собирал переводчик Валерий Никитин

1187
0

Французская библиотека филолога и переводчика Валерия Никитина появится в Вологде

Это коллекция более 20 тысяч книг на французском языке: научные издания, библиографические редкости и художественная литература

1663
0

Первая модельная библиотека открылась в Вологодском районе

Она начала работать в поселке Майский

1414
0

Новая библиотека открылась в Череповце после капитального ремонта

Из обычной городской библиотеки учреждение превратилось в семейный центр

1786
0

В Великом Устюге просят принять меры к дебоширу, угрожающему библиотекарям

«Он позволяет себе не просто оскорбления матом, но и угрозы в стиле «Я тебя убью!» и «Глаза выколю!», — пишет в соцсети горожанка Ксения Сотникова

4321
0

Антон Чёрный прочтёт свои стихи в прямом эфире библиотеки № 13

Зрители смогут задать свои вопросы автору во время трансляции

1146
0

Вологодская областная библиотека предоставляет читателям доступ к арт-порталу «Мировая художественная культура»

В фондах ресурса более 70 000 репродукций картин великих живописцев, фотографии скульптур и памятников архитектуры, эскизы театральных декораций и многое другое

966
0

Рок-концерт состоится в «Книжном экспрессе» на улице Пролетарской в Вологде 14 февраля

Выступят музыканты группы «Асоциальная сеть»

 

1624
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вытегорском районе из-за дождей из берегов вышла река Ошта
Новые книги пополнили модельную библиотеку на улице Трактористов в Вологде
С начала года в Вологодской области выявили восемь чёрных кредиторов
Передачу «Привет, Андрей!» с участием нюксенских артистов покажут 3 сентября на «России 1»
Сотрудница департамента здравоохранения Вологодской области не понимает, за что ее уволили
В Чите уволили воспитателей детсада, которые выдали детям грамоты с гребом Украины
В Вологде стартовала неделя энергосбережения и энергоэффективности
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

3739
0
02.09.2022 [БлогоVO]

Череповец. Хорошие новости с улицы Годовикова

254
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

832
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика