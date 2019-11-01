В Вологде отремонтированную библиотеку №6 переименовали в «Книжный экспресс»

«Книжный экспресс» откроется в Вологде в обновленных помещениях библиотеки № 6 на улице Пролетарской. Там отремонтировали полы, стены и сантехнику, поменяли электрику, возвели новые перегородки, установили новые дверные и оконные блоки. Работы проводились в рамках нацпроекта «Культура»: учреждение вошло в список победителей конкурсного отбора Министерства культуры России.

«Библиотека появилась в этом старинном здании еще в 1977 году. Она была стандартной, традиционной. Мы вместе с дизайнерами попытались это пространство улучшить, сделать его интересным и удобным. Наша библиотека будет называться „Книжный экспресс“. Название связано с местом расположения: здесь рядом проходит железная дорога, находится Вологодский вагоноремонтный завод, в котором когда-то даже ремонтировался легендарный „Восточный экспресс“», — рассказала директор Централизованной библиотечной системы Вологды Ольга Завьялова.

После ремонта на всех входных группах убрали пороги, и теперь вологжане на инвалидных колясках могут беспрепятственно заезжать внутрь. На входе оборудован подъемник. Кроме того, расширено помещение санузла, возле унитаза и раковины установлены специальные поручни.

В помещениях «Культурного экспресса» современная система освещения, в разных зонах установлены необычные лампы и светильники. Библиотека поделена на зоны: детский и взрослый залы, медиазал и «Платформа 73» — пространство, где будут проводиться поэтические и музыкальные вечера.

Вся мебель и необходимое оборудование в библиотеку завезены, теперь осталось расставить книги. Всего здесь будет находиться более 1,3 тыс. экземпляров книг и 10 периодических изданий. Открытие библиотеки «Книжный экспресс» запланировано на следующую неделю, сообщает пресс-служба городской администрации.