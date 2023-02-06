Глава Череповца сообщила о смерти еще троих участников СВО

06.02.2023 [Общество]

На этой неделе стало известно о гибели ещё трех череповчан. Об этом написала глава Череповца Маргарита ГУсева.

«При выполнении боевых задач погиб Коваленко Владимир Вячеславович, заместитель командира взвода-командир боевой машины. Под точечный артиллерийский обстрел попали наши разведчики. Из них — двое череповчан: Фомичев Григорий Сергеевич и Новиков Иван Михайлович», — написала глава города, выразив соболезнования родным и близким. 

Ранее Маргарита Гусева также сообщала о девяти погибших в Украине. 

Тэги: погибшие в Украине

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