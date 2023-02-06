Глава Череповца сообщила о смерти еще троих участников СВО

На этой неделе стало известно о гибели ещё трех череповчан. Об этом написала глава Череповца Маргарита ГУсева.

«При выполнении боевых задач погиб Коваленко Владимир Вячеславович, заместитель командира взвода-командир боевой машины. Под точечный артиллерийский обстрел попали наши разведчики. Из них — двое череповчан: Фомичев Григорий Сергеевич и Новиков Иван Михайлович», — написала глава города, выразив соболезнования родным и близким.

Ранее Маргарита Гусева также сообщала о девяти погибших в Украине.