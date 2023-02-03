За два дня жители Вологды собрали 30 тысяч рублей на оплату штрафа ветерану труда за дискредитацию армии

03.02.2023 [Общество]

За два дня жители Вологды собрали средства на оплату штрафа ветерану труда за дискредитацию армии. 

Ранее NewsVo рассказывал, что 69-летней учительнице из Вологды придется заплатить 30 000 рублей за дискредитацию российской армии.

Напомним, Любовь Чаузова, ветеран труда, учитель на пенсии была задержана на акции протеста в Вологде 21 сентября прошлого года.

– 21.09.2022 в 19 часов 30 минут на площади Революции вблизи <адрес> Чаузова Л.А., находясь в общественном месте при скоплении людей, громко, так чтобы слышали окружающие ее люди, сказала: «...», тем самым совершила действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, а равно направленные на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, – говорится в решении суда.

Вологодский городской суд назначил Чаузовой штраф в 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП РФ) и 2 тысячи рублей штрафа за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции (19.3 КоАП).

Женщина оспорила решение судьи в областном суде. 23 января Вологодский областной суд отменил штраф за неповиновение сотруднику полиции, но штраф по статье о дискредитации армии оставил в силе. То есть ей нужно было заплатить 30 тысяч рублей.

Часть средств – 7 тысяч рублей – за Любовь Чаузову оплатила другая оштрафованная в тот день вологжанка — Людмила Крюкова. Ей вологжане собрали на оплату штрафа даже больше, чем требовалось. Остальные 23 тысячи рублей удалось собрать всего за два дня.

Тэги: штраф, пенсионерка, ветеран труда, дискредитация, люди

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Пенсионерке из Вологды придется выплатить 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

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