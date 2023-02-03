За два дня жители Вологды собрали 30 тысяч рублей на оплату штрафа ветерану труда за дискредитацию армии

За два дня жители Вологды собрали средства на оплату штрафа ветерану труда за дискредитацию армии.

Ранее NewsVo рассказывал, что 69-летней учительнице из Вологды придется заплатить 30 000 рублей за дискредитацию российской армии.

Напомним, Любовь Чаузова, ветеран труда, учитель на пенсии была задержана на акции протеста в Вологде 21 сентября прошлого года.

– 21.09.2022 в 19 часов 30 минут на площади Революции вблизи <адрес> Чаузова Л.А., находясь в общественном месте при скоплении людей, громко, так чтобы слышали окружающие ее люди, сказала: «...», тем самым совершила действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, а равно направленные на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, – говорится в решении суда.

Вологодский городской суд назначил Чаузовой штраф в 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП РФ) и 2 тысячи рублей штрафа за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции (19.3 КоАП).

Женщина оспорила решение судьи в областном суде. 23 января Вологодский областной суд отменил штраф за неповиновение сотруднику полиции, но штраф по статье о дискредитации армии оставил в силе. То есть ей нужно было заплатить 30 тысяч рублей.

Часть средств – 7 тысяч рублей – за Любовь Чаузову оплатила другая оштрафованная в тот день вологжанка — Людмила Крюкова. Ей вологжане собрали на оплату штрафа даже больше, чем требовалось. Остальные 23 тысячи рублей удалось собрать всего за два дня.