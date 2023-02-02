В Вологде установили личность женщины, погибшей в ДТП в микрорайоне Зеленый город

В Вологде полицейские установили личность женщины, погибшей в ДТП в микрорайоне Зелёный город 27 января.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл у дома № 1 в 17:20. По словам очевидцев, пострадавшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, и на неё наехал автомобиль «Лексус», которым управлял 72-летний мужчина. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

«Установить личность погибшей на месте ДТП не представлялось возможным, так как документы, удостоверяющие ее личность, отсутствовали, мобильного телефона тоже не было», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

После публикации примет женщины в СМИ и социальных сетях несколько человек смогли её опознать. Погибшей оказалась 82-летняя жительница Вологды.