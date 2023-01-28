В Вологде пенсионер за рулем автомобиля «Лексус» насмерть сбил женщину

В Вологде 72-летний мужчина за рулём автомобиля «Лексус» насмерть сбил женщину у дома № 1 в микрорайоне Зелёный город.

ДТП произошло 27 января в 17:20. По словам очевидцев, пострадавшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Личность погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.