В Вологде пенсионер за рулем автомобиля «Лексус» насмерть сбил женщину

28.01.2023 [Происшествия]

В Вологде 72-летний мужчина за рулём автомобиля «Лексус» насмерть сбил женщину у дома № 1 в микрорайоне Зелёный город.

ДТП произошло 27 января в 17:20. По словам очевидцев, пострадавшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Личность погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: ДТП, сбили пешехода, гибель человека
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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