В Вологде устанавливают личность женщины, погибшей в ДТП в микрорайоне Зеленый город

В Вологде полицейские просят о содействии в установлении личности женщины, погибшей в ДТП в микрорайоне Зелёный город.

Ранее NewsVO сообщал, что инцидент произошёл у дома № 1 27 января в 17:20. По словам очевидцев, пострадавшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, и на неё наехал автомобиль «Лексус», которым управлял 72-летний мужчина. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

«Приметы: женщина 60-70 лет, была одета в куртку и юбку темного цвета, телесные утеплённые колготки. При себе имела карту „Забота“ на имя Смирновой Галины Павловны», — сообщает пресс-служба ГИБДД по Вологодской области.

Опознавших погибшую просят позвонить по телефону ЕДДС «112» или в дежурную часть отдела полиции № 2 по телефону 76-52-14.