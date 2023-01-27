Уголовный процесс над бывшим депутатом Татьяной Муромцевой откладывают в седьмой раз

Уголовный процесс над экс-депутатом ЗСО Татьяной Муромцевой откладывают седьмой раз подряд

Еще в мае в Вологде было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора АО «Дед Мороз» Татьяны Муромцевой.

Её обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, присвоении и растрате, отмывании денежных средств и имущества, а также неправомерном обороте средств платежей.

В октябре 2020 года NewsVO сообщал, что в загородном доме и городской квартире Муромцевой, подозреваемой в мошенничестве, прошли обыски. 3 ноября 2020 года суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий на период предварительного следствия. В ходе расследования, кроме мошенничества, было выявлено ещё 23 эпизода незаконной деятельности обвиняемой, которые относятся к категории тяжких преступлений.

По версии следствия, Муромцева, являясь депутатом законодательного собрания Вологодской области и директором АО «Дед Мороз», в 2015–2020 гг. создала ряд подконтрольных ей организаций, оказывавших различный спектр туристических услуг. В результате реализованной преступной схемы сложилась ситуация, при которой расходы на оказание туристических услуг и реализацию сувенирной продукции несло возглавляемое АО, а все доходы от данной деятельности, в общем размере, превышающем 120 млн. руб., поступали на счета подконтрольных юридических лиц.

Кроме того, экс-директор присвоила и растратила из кассы АО «Дед Мороз» два миллиона рублей, а также по фиктивным основаниям перечисляла деньги со счетов АО знакомым предпринимателям. Эти деньги она в дальнейшем обналичивала и тратила по своему усмотрению.

Татьяне Муромцевой предъявили обвинение по 24 уголовным статьям в связи с ее деятельностью на руководящем посту АО «Дед Мороз» (среди акционеров предприятия — Правительство области и администрация района).



В суд дело было передано в конце июля. Но процесс уже в седьмой раз откладывается по различным основаниям.