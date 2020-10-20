У экс-директора АО «Дед Мороз» Татьяны Муромцевой идут обыски

В загородном доме, а также в городской квартире депутата Заксобрания Вологодской области, экс-директора АО «Дед Мороз» Татьяны Муромцевой днем 20 октября идут обыски. По данным информагентства «Ранпресс», работают сотрудники следственного комитета при поддержке оперативников УФСБ России.

Издание также сообщает, что в отношении Муромцевой возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Речь идет о ее деятельности в должности генерального директора АО «Дед Мороз».

Ранее NewsVo сообщал, что в феврале 2020 года вместо Муромцевой на эту должность был назначен экс-заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев.

В прошлом году ряд юрлиц, задействованных в проекте «Великий Устюг — родина Деда Мороза», был объединен в АО «Дед Мороз», как объясняют в правительстве области, с целью оптимизации организационных процессов.