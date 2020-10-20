У экс-директора АО «Дед Мороз» Татьяны Муромцевой идут обыски

20.10.2020 [Общество]

В загородном доме, а также в городской квартире депутата Заксобрания Вологодской области, экс-директора АО «Дед Мороз» Татьяны Муромцевой днем 20 октября идут обыски. По данным информагентства «Ранпресс», работают сотрудники следственного комитета при поддержке оперативников УФСБ России.

Издание также сообщает, что в отношении Муромцевой возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Речь идет о ее деятельности в должности генерального директора АО «Дед Мороз».

Ранее NewsVo сообщал, что в феврале 2020 года вместо Муромцевой на эту должность был назначен экс-заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев.

В прошлом году ряд юрлиц, задействованных в проекте «Великий Устюг — родина Деда Мороза», был объединен в АО «Дед Мороз», как объясняют в правительстве области, с целью оптимизации организационных процессов.

— К сбоям в системе управления проектом, а затем стагнации привели неэффективный менеджмент, трения между собственниками объектов. Личные амбиции руководителей стали превалировать над государственными интересами, что вызвало разногласия и конфликты. За последние три года прибыль снизилась более чем на 40%, значительно выросла задолженность, проект стал убыточным. Выявить причины помогла аудиторская проверка, проведенная по поручению губернатора. Это стало поводом для отставки прежнего руководства и назначения новой команды управленцев, — сообщается на сайте правительства Вологодской области. 

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