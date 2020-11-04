Экс-директора АО «Дед Мороз» Татьяну Муромцеву подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Экс-директор АО «Дед Мороз», депутат Законодательного собрания Вологодской области Татьяна Муромцева подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. 3 ноября суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде запрета определенных действий на период предварительного следствия.

При этом следователи ходатайствовали о домашнем аресте для Муромцевой. Они предполагают, что женщина может уничтожить доказательства по уголовному делу и оказать давление на свидетелей.

— Муромцева с ходатайством не согласилась. По ее словам, воспрепятствовать производству по уголовному делу она не намерена. Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя, поскольку он не представил убедительных доводов, что избрание иной меры пресечения в отношении Муромцевой не обеспечит ее надлежащего поведения на данной стадии производства по делу, а также ее явку в органы следствия. Протоколы допросов свидетелей о том, что они опасаются давления со стороны Муромцевой, носят лишь предположительный характер. Иных сведений в подтверждение этого суду не представлено, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учетом данных о личности подозреваемой, суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде запрета определенных действий. Муромцевой запретили общение с потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми по данному уголовному делу, в том числе сотрудниками АО «Дед Мороз», ООО «Дед Мороз» и департамента имущественных отношений, за исключением защитников — адвокатов и близких родственников.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Вологодский областной суд в течение 3 суток со дня вынесения.

Ранее NewsVo сообщал, что в прошлом году ряд юрлиц, задействованных в проекте «Великий Устюг — родина Деда Мороза», был объединен в АО «Дед Мороз», как объясняют в правительстве области, с целью оптимизации организационных процессов. В феврале 2020 года вместо Татьяны Муромцевой на должность директора АО назначили экс-замгубернатора Олега Васильева.

— К сбоям в системе управления проектом, а затем стагнации привели неэффективный менеджмент, трения между собственниками объектов. Личные амбиции руководителей стали превалировать над государственными интересами, что вызвало разногласия и конфликты. За последние три года прибыль снизилась более чем на 40%, значительно выросла задолженность, проект стал убыточным. Выявить причины помогла аудиторская проверка, проведенная по поручению губернатора. Это стало поводом для отставки прежнего руководства и назначения новой команды управленцев, — сообщается на сайте правительства Вологодской области.

20 октября издание «Ранпресс» сообщило о том, что в загородном доме, а также в городской квартире Муромцевой прошли обыски.