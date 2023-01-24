Жители Вологды игнорируют раздельный сбор мусора

Жители Вологды пока игнорируют возможность раздельного сбора мусора.

Напомним, в конце прошлого года в Вологде начали устанавливать контейнеры для раздельного – дуального – сбора мусора.

На данный момент установлены 42 контейнера по 34 адресам. Все они установлены в Заречной части города: рядом с домами управляющих компаний «Фрязиново», «Флагман», «Лид сервис», а также нескольких ТСЖ.

В контейнеры синего цвета жителям этих домов предлагается собирать сухой перерабатываемый мусор, стекло, пластик, металл и бумагу, не загрязненную пищевыми отходами.

В обычные контейнеры зеленого цвета жильцам предлагается выбрасывать пищевые отходы, средства личной гигиены и другой не перерабатываемый мусор.

– Но, к сожалению, вологжане пока не привыкли к этому и не соблюдают правила, сваливая в синий контейнер все подряд, – сказал в ходе эфира мэр Вологды Сергей Воропанов. – С начала года из синих придовомых контейнеров вывезено около 227 метров кубических мусора, но процент содержания в них вторсырья очень низкий – 10%

По мнению мэра, на данном этапе это нормально. Все города, которые занимались раздельным сбором мусора, проходили эту стадию. Задача городской администрации – к 2030 году перейти на раздельный сбор мусора.

– Не на дуальный, а как во многих европейских городах и странах БРИКС. Раздельный сбор мусора – это должно быть не только экологично, но и выгодно, – заключил Сергей Воропанов. – Самая хорошая мотивация – это деньги. Самый, вообще, идеальный вариант, чтобы за раздельный сбор мусора жители стали платить меньше, но к этому еще нужно прийти, до этого еще очень-очень долго. Пока нам говорят, что раздельный сбор мусора должен стоит дороже, но я с этим не совсем согласен, поэтому пока самая главная мотивационная составляющая – это забота об экологии.

Ранее NewsVo рассказывал, что жители Череповца тоже оказались не готовы к раздельному сбору мусора.

