Контейнеры для раздельного сбора мусора установят для жилого фонда в Вологде

15.12.2022 [Общество]

До конца следующего года на всех контейнерных площадках многоквартирных домов в Вологде планируется установить контейнеры для дуального накопления отходов. 

В рамках первого этапа планируется разместить 40 таких контейнеров в заречной части города. 

Напомним, контейнеры были приобретены при поддержке правительства области в рамках национального проекта «Экология».

– На сегодняшний день 564 контейнера для раздельного накопления отходов установлены на территории школ и детских садов, учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта, в муниципальных учреждениях и у административных зданий города. Кроме того, по запросу ведется выдача контейнеров юридическим лицам. Следующим этапом развития системы является вовлечение в раздельный сбор жителей города Вологды и установка контейнеров на контейнерные площадки, обслуживающие жилищный фонд. В соответствии с Реестром мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Вологды зарегистрировано 2059 контейнерных площадок. Нами совместно с региональным оператором по обращению с ТКО проведен анализ их состояния и технического оснащения, по итогам которого составлен перечень контейнерных площадок, технически пригодных для установки контейнеров, предназначенных для раздельного накопления отходов, – говорит и.о. начальника департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

Установка первой части контейнеров запланирована на декабрь этого года. На каждую площадку в дополнение к стандартным контейнерам будет установлен один дополнительный контейнер для «сухих» отходов. 

– В этом году планируют установить 40 контейнеров в заречной части города, в следующем году работа будет продолжена. Всего планируется установить 850 контейнеров. На эти цели направлено более 12 млн. рублей, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

В контейнеры для «сухих» отходов вологжанам нужно будет складировать ТКО (твердые бытовые отходы – ред.), для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки. Он представляет собой синий пластиковый контейнер объемом 1100 л, для раздельного накопления таких отходов как стекло, пластик, металл и бумага. Такие контейнеры будут помечены информационными наклейками. 

Рядом с ними будут также установлены контейнеры для смешанных отходов, в которые нужно будет складировать мусор, не подлежащий дальнейшей переработке: пищевые отходы, загрязненная упаковка от пищевых продуктов, средства личной гигиены и т.д. 

Вывоз ТКО из контейнеров, используемых для раздельного накопления отходов, будет осуществляется по мере их наполняемости в рамках единого тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами, заключения дополнительных договоров не потребуется. Обслуживанием контейнеров займутся управляющие компании. Для вывоза отходов, накапливаемых в рамках системы раздельного накопления, будет курсировать отдельный мусоровоз.

Вывозить ТКО будут на мусоросортировочную станцию, расположенную на ул. Мудрова, 40.

В прошлом году правительство Вологодской области откорректировало схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно ей, к 2030 году вся Вологодская область должна перейти на раздельный сбор ТКО. Такой подход полностью соответствует стратегии «ЭкоВологда», которую реализует областная столица. 

Ранее NewsVo рассказывал, что ежегодно на территории Вологодской области образуется 15 миллионов тонн отходов.

Тэги: мусорная реформа, раздельный сбор мусора, вторсырье, мусорные контейнеры, контейнеры, мусор, сбор мусора

ТОП НЕДЕЛИ

Похороны погибшего в ходе специальной военной операции прошли в деревне Борок
44% жителей Вологодской области относят себя к нищим и бедным
Страсти по страховке: история о том, как энергетики пытались застраховать вологжан
В Вологодской области уменьшается количество людей, одобряющих деятельность президента
Проект Некрасовского моста в Вологде получил положительное заключение госэкспертизы
В Вологодском районе водитель за рулём автомобиля «Тойота» врезался в ограждение и погиб
Пассажир автомобиля Митсубиси погиб в ДТП в Никольском районе Вологодской области
Бюджетники Великого Устюга попросили, чтобы местные власти перестали с них «трясти» деньги на СВО
В Вологде водитель неустановленного авто сбил пенсионерку на пешеходном переходе и скрылся
В ПочтаБанке объяснили, почему отказали участнику СВО в досрочном погашении кредита

Похожие новости

Ежегодно на территории Вологодской области образуется 15 миллионов тонн отходов

Из них ТКО составляют 374 тысяч тонны

765
0

Житель Череповца отстоял свое право не платить за мусор там, где он не живет

Мужчине пришлось обратиться в прокуратуру и в суд, чтобы сделать перерасчет

1121
0

Перевозчики ТБО в Шекснинском районе сообщили о больших долгах регионального оператора перед ними

В районе может случиться мусорный коллапс

1187
0

Жители Череповецкого района не могут добиться рекультивации свалки, которая находится в 300 метрах от домов

Муниципалитет решил, что рекультивировать свалку должен арендатор, но проиграл суд

1071
0

В Вологодской области подписано соглашение на строительство трех полигонов стоимостью 2,7 млрд рублей

Три комплекса по обращению с отходами появятся в Великом Устюге, Череповце и в Соколе

1272
0

В Соколе определились с местом размещения комплекса по переработке отходов

Предварительное одобрение проекта на уровне федерации уже есть

1040
0

«И так сойдет»: как регоператор «АкваЛайн» эксплуатирует свои полигоны

ООО «АкваЛайн» является не только региональным оператором, но также эксплуатирует свалки. Некоторые из них находятся в Череповецком районе и эксплуатируются с нарушениями

2895
0

Вологодский городской суд поддержал прокуратуру и отменил повышенную плату за мусор в регионе

Ранее региональный оператор решил возместить понижающий коэффициент за счет жителей, увеличив платежи за вывоз мусора

4373
0

Рекультивация городской свалки на улице Мудрова в Вологде пройдет в два этапа

В настоящее время площадь загрязнения составляет 25,76 га, высота свалки составляет 30 метров

1751
0

Вологодская прокуратура внесла представление «АкваЛайну» за повышение тарифов

Об этом сообщила депутат Законодательного собрания Вологодской области Лариса Кожевина

3176
0

Вологодское средневековье: в новый год с мусором, без дорог и без света

Пока в январские праздники одни люди отдыхали. Другие боролись за жизнь, оказавшись без света и дорог

4829
0

Правительство Вологодской области приняло новую территориальную схему обращения с ТБО

Документ утвержден региональным департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды

3962
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Контейнеры для раздельного сбора мусора установят для жилого фонда в Вологде
Череповец всем миром спасает 16-летнюю девушку от рака
В Вологде прозвучит музыка из Гарри Поттера в исполнении оркестра
Пенсионерка из Череповца перевела мошенникам больше полумиллиона рублей
Эксперты Роскачества предупредили родителей, что новогодние подарки наполняют вредными для детей сладостями
Предпоказ фильма «Северяне», созданного в рамках кинокампуса в Вологодской области, состоится в Санкт-Петербурге
В одном из баров Вологды юноша украл банковскую карту и платил ей за напитки
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

7144
0
14.12.2022 [БлогоVO]

Какую красоту сделала на своей территории кондитерская фабрика «АтАг» в Шексне!

826
0
12.12.2022 [Обзор Прессы]

Воссоздание шатровой мельницы завершают в архитектурно-этнографическом музее «Семенково»

515
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика