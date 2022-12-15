Контейнеры для раздельного сбора мусора установят для жилого фонда в Вологде

До конца следующего года на всех контейнерных площадках многоквартирных домов в Вологде планируется установить контейнеры для дуального накопления отходов.

В рамках первого этапа планируется разместить 40 таких контейнеров в заречной части города.

Напомним, контейнеры были приобретены при поддержке правительства области в рамках национального проекта «Экология».

– На сегодняшний день 564 контейнера для раздельного накопления отходов установлены на территории школ и детских садов, учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта, в муниципальных учреждениях и у административных зданий города. Кроме того, по запросу ведется выдача контейнеров юридическим лицам. Следующим этапом развития системы является вовлечение в раздельный сбор жителей города Вологды и установка контейнеров на контейнерные площадки, обслуживающие жилищный фонд. В соответствии с Реестром мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Вологды зарегистрировано 2059 контейнерных площадок. Нами совместно с региональным оператором по обращению с ТКО проведен анализ их состояния и технического оснащения, по итогам которого составлен перечень контейнерных площадок, технически пригодных для установки контейнеров, предназначенных для раздельного накопления отходов, – говорит и.о. начальника департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

Установка первой части контейнеров запланирована на декабрь этого года. На каждую площадку в дополнение к стандартным контейнерам будет установлен один дополнительный контейнер для «сухих» отходов.

– В этом году планируют установить 40 контейнеров в заречной части города, в следующем году работа будет продолжена. Всего планируется установить 850 контейнеров. На эти цели направлено более 12 млн. рублей, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

В контейнеры для «сухих» отходов вологжанам нужно будет складировать ТКО (твердые бытовые отходы – ред.), для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки. Он представляет собой синий пластиковый контейнер объемом 1100 л, для раздельного накопления таких отходов как стекло, пластик, металл и бумага. Такие контейнеры будут помечены информационными наклейками.

Рядом с ними будут также установлены контейнеры для смешанных отходов, в которые нужно будет складировать мусор, не подлежащий дальнейшей переработке: пищевые отходы, загрязненная упаковка от пищевых продуктов, средства личной гигиены и т.д.

Вывоз ТКО из контейнеров, используемых для раздельного накопления отходов, будет осуществляется по мере их наполняемости в рамках единого тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами, заключения дополнительных договоров не потребуется. Обслуживанием контейнеров займутся управляющие компании. Для вывоза отходов, накапливаемых в рамках системы раздельного накопления, будет курсировать отдельный мусоровоз.

Вывозить ТКО будут на мусоросортировочную станцию, расположенную на ул. Мудрова, 40.

В прошлом году правительство Вологодской области откорректировало схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно ей, к 2030 году вся Вологодская область должна перейти на раздельный сбор ТКО. Такой подход полностью соответствует стратегии «ЭкоВологда», которую реализует областная столица.

Ранее NewsVo рассказывал, что ежегодно на территории Вологодской области образуется 15 миллионов тонн отходов.