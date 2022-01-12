Правительство Вологодской области приняло новую территориальную схему обращения с ТБО

В Вологодской области приняли новую территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Ранее действовавшая территориальная схема обращения с ТКО была принята в 2016 году, - напомнил начальник департамента природных ресурсов Дмитрий Банников. – С этого времени изменились требования природоохранного законодательства, нормативной базы по обращению с отходами, поэтому необходимо было привести документ в соответствие с действующим законодательством, а также синхронизировать его с проектом федеральной территориальной схемой».

В основу документа положены замеры объемов накопления ТКО. Их провели в регионе по всем сезонам в городской и сельской местности при участии представителей общественности. Также он был согласован с экспертами и общественностью, от которых поступило более двух тысяч предложений. Многие из них были признаны обоснованными и внесены в окончательный вариант проекта, - сообщает пресс-служба правительства области.

«В новой схеме предусмотрены такие механизмы и элементы обращения с отходами, которые позволят к 2030 году организовать 100 процентную сортировку отходов, а также в два раза снизить размещение отходов на полигонах, тем самым выполнить задачи нацпроекта «Экология» в Вологодской области», - пояснил Дмитрий Банников.

Основные принципы новой территориальной схемы – размещение отходов только из Вологодской области, а также максимальное сохранение мест размещения отходов в муниципалитетах.

«В документ могут вноситься изменения по мере необходимости, например, для уточнения путей транспортировки отходов при изменении остаточной вместимости действующих полигонов, введения раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципальных образований, - подчеркнул Дмитрий Банников.

Работать по новой схеме региональные операторы, перевозчики отходов и операторы мест их размещения начинают с сегодняшнего дня.