Новая территориальная схема по обращению с отходами Вологодской области выставлена на обсуждение

Новая территориальная схема по обращению с отходами Вологодской области выставлена на публичное обсуждение. Ознакомиться с документами вы можете на сайте департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области по ссылке до 15 декабря. Высказать свое мнение можно строго до конца ноября (!) по ссылке.

Ранее NewsVo рассказывал, что в марте этого года в Вологодской области было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту хищения из бюджета средств, выделенных на разработку территориальной схемы обращения с отходами.

Теперь в правительстве Вологодской области готовят новые документы. Новая территориальная схема по обращению с отходами Вологодской области, которая выставлена на обсуждение, рассчитана на следующие 10 лет.

– В течение 4-х сезонов в нашей области проводились инструментальные замеры объёмов накопления ТКО (твердых коммунальных отходов), проще говоря, измеряли, сколько в день каждый из нас выносит отходов в мусорный бак, – говорят активисты движения «ЭкоБессрочка Вологда». – В течение недели, в любую погоду, во всех сезонах, мы участвовали в замерах в качестве общественных наблюдателей. Главный вопрос, который нам задавали: «Для чего это?» Отвечали тогда и скажем сейчас: «Для определения тарифа за вывоз ТКО» - в первую очередь. Именно на основании замеров должен рассчитываться этот тариф. Результаты расчетов указываются в Территориальной схеме обращения с отходами Вологодской области.

На странице ЭкоБессрочки вологжане жалуются, что документ составлен таким языком, что обывателю там совершенно невозможно ничего в нем понять.

Поэтому активисты обращают внимание вологжан на некоторые пункты.

– Если внимательно читать проект новой Территориальной схемы обращения с отходами Вологодской области, то можно найти очень интересные вещи. Так, например, в пункте 4.8 - Перспективная система накопления ТКО на стр. 135 есть такой текст: «Контейнерная площадка и (или) специальная площадка после погрузки ТКО (КГО) в мусоровоз в случае их загрязнения при погрузке должны быть очищены от отходов владельцем контейнерной и (или) специальной площадки».

То есть по новой территориальной схеме прибирать контейнерную площадку после неаккуратной погрузки каждый раз должны владельцы контейнерной площадки, а это УК, ТСЖ или органы местного самоуправления. А расходы УК или ТСЖ – это расходы жильцов дома, графа в квитке за коммуналку «содержание жилья».

– Правомерна ли такая формулировка? – задаются вопросом экоактивисты. – По законодательству еще с 2019 года уборка места погрузки отходов – это обязанность регионального оператора по вывозу мусора!

В подтверждение они ссылаются на Постановление Правительства РФ №1572, где говорится, что «К содержанию мест и площадок накопления ТКО не относятся работы по уборке мест погрузки отходов в спецмашины (пп. «д(2)» п. 11 ПП РФ № 491 в ред. ПП РФ №1156»). Одновременно с этим уборка мест погрузки ТКО отнесена к обязанностям регионального оператора, что с 27 декабря 2018 года закреплено в п. 148(12) ПП РФ №354 и п. 2 ПП РФ №1156.