Турчак: Депутата заксобрания Вологодской области Дениса Долженко лишат партбилета

10.01.2023 [Общество]

Турчак пообещал лишить партбилета выложившего фото из Дубая Дениса Долженко. 

Ранее NewsVo писал, что депутат Законодательного собрания Денис Долженко опубликовал на своей странице в социальной сети два фото, сделанные на отдыхе в ОАЭ. В комментариях под этими постами многие вологжане высказались, что считают такие фотографии неуместными и припомнили историю курского депутата, который подвергся жесткой критике областных и федеральных властей за видео с курорта.

После того, как волна возмущения по поводу отдыха Дениса Долженко прокатилась по социальным сетям, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил в телеграм-канале, что вологодский парламентарий будет лишен партбилета. 

«Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место. <...> Еще один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета», — заявил Турчак.

По его словам, тем, кто «утратил связь с реальностью», на смену придут «такие, как наши ребята на фронте», и «такие, как те, кто им помогает в тылу».

Тэги: Долженко, депутаты

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