Турчак: Депутата заксобрания Вологодской области Дениса Долженко лишат партбилета

Турчак пообещал лишить партбилета выложившего фото из Дубая Дениса Долженко.

Ранее NewsVo писал, что депутат Законодательного собрания Денис Долженко опубликовал на своей странице в социальной сети два фото, сделанные на отдыхе в ОАЭ. В комментариях под этими постами многие вологжане высказались, что считают такие фотографии неуместными и припомнили историю курского депутата, который подвергся жесткой критике областных и федеральных властей за видео с курорта.

После того, как волна возмущения по поводу отдыха Дениса Долженко прокатилась по социальным сетям, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил в телеграм-канале, что вологодский парламентарий будет лишен партбилета.

«Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место. <...> Еще один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета», — заявил Турчак.

По его словам, тем, кто «утратил связь с реальностью», на смену придут «такие, как наши ребята на фронте», и «такие, как те, кто им помогает в тылу».